Martín en délicatesse face à un Márquez qui n'avait "rien à perdre"

Après un sprint contrôlé de bout en bout, Jorge Martín n'a pas pu faire le doublé au GP d'Australie. Le leader du championnat a pourtant facilement gardé la tête au départ et a très longtemps mené mais dans les derniers tours, il n'a pas tenté le tout pour le tout face à un Marc Márquez en grande forme, alors qu'il était lui-même moins à l'aise que samedi. Martín se satisfait donc de sa deuxième place, qui lui a permis de porter son avance sur Pecco Bagnaia à 20 points au championnat.

"C'était un très bon week-end, en faisant la pole, en gagnant hier et en montant sur le podium aujourd'hui", a souligné le pilote Pramac sur le site officiel du MotoGP. "Je voulais gagner. J'ai fait de mon mieux, j'étais vraiment concentré sur le rythme. J'ai essayé de rouler en 1'27 mais les sensations n'étaient pas comme hier. J'avais beaucoup de mal à mettre la puissance au sol, je glissais beaucoup de l'arrière."

Martín se sentait "un peu mieux" à mi-course mais c'est aussi à ce moment-là qu'une erreur a permis à Bagnaia et Márquez de recoller. L'Italien l'a doublé et n'a gardé l'avantage que pendant quelques virages, avant que Márquez devienne la véritable menace. Martín a mené la danse avant que son compatriote porte une première attaque en fin de course.

"Je n'ai pas pu creuser l'écart sur Pecco et Marc, qui ont aussi progressé depuis hier", a-t-il expliqué en conférence de presse. "J'étais quand même assez fort en course. Il y a eu un moment où je me suis dit que ce serait difficile. J'ai failli tomber au premier virage donc ils sont revenus sur moi. Pecco m'a immédiatement doublé donc j'ai dû changer d'approche, j'ai commencé à pas mal attaquer. Même quand Marc m'a doublé à la fin, j'ai essayé de repasser devant, de gagner cette course, mais mes chances de victoire étaient plus faibles et je pense avoir fait au mieux ce week-end."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín a pu répliquer à la première attaque de Márquez mais pas à la seconde. Il ne voulait pas prendre trop de risques, sachant qu'il s'apprêtait déjà à prendre plus de points que Bagnaia, et que Márquez représentait une menace moins importante au championnat : "Je pense qu'il n'avait rien à perdre donc c'était une bagarre beaucoup plus difficile de mon côté. J'ai essayé d'être proche mais il avait quelque chose en plus."

Martín faisait facilement la différence en ligne droite mais il était en délicatesse au virage 4, le plus propice aux attaques, ce dont Márquez a profité : "Je pense que c'est le seul endroit où il était plus fort que moi. J'avais beaucoup de mal avec le côté droit du pneu avant. J'avais vraiment beaucoup de survirage donc c'était difficile. À partir du cinquième ou du sixième tour, j'ai commencé à avoir du mal. Le virage 4 était le seul endroit, il a fait la manœuvre. Je sens quand même que je suis rapide, vraiment performant, et c'est ce que je retiens de l'Australie."

"Je me suis dit 'Wahou, il est agressif' mais je savais que ça serait au virage 4", a ajouté Martín. "Je pilotais assez bien mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'entendais qu'au virage 4, donc je savais. J'avais beaucoup de mal avec l'avant sur le côté gauche à ce moment-là."

"C'était vraiment difficile mais je savais qu'il avait quelque chose en plus. Peut-être pas en termes de vitesses, mais au niveau des risques qu'il pouvait prendre et que je pouvais prendre. Pour moi, la deuxième place était acceptable ce week-end. Je pense qu'on a fait un bon travail."