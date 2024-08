Acosta chez KTM : Pas besoin que de gens qui "sont allés à l'université"

Pedro Acosta est un jeune homme déterminé. Si peu en doutaient encore, son approche de la course, dans son année de rookie en MotoGP, détonne à plus d'un titre. Au-delà de ses performances en piste et de ses qualités avec la presse et dans le dialogue avec ses ingénieurs, le jeune espagnol montre toute sa détermination à être la pierre angulaire d'un projet KTM dont il veut avoir une compréhension de tous les tenants et aboutissants.

C'est la raison pour laquelle Acosta a tenu à se rendre à l'usine KTM au début de la trêve estivale. À l'en croire, il en revient avec la satisfaction d'avoir pu adresser de nombreuses questions auxquelles il peut sembler surprenant qu'il n'ait pas obtenu réponse dans le box, mais qui témoignent de la globalité avec laquelle la sensation du MotoGP aborde sa jeune carrière.

A l'abord du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui marque la rentrée des classes pour la seconde partie de saison, Pedro Acosta s'est installé avec la presse, dont Motorsport.com, pour revenir sur le sentiment qui l'anime après cette visite pas anodine.

Peux-tu nous parler de ton voyage en Autriche ? Comment était-ce, qu'est-ce que tu y as fait ?

C'était bien ! J'en reviens avec beaucoup de bonnes choses en tête, honnêtement. Beaucoup de choses vont changer, maintenant. Ils ont peut-être besoin d'une ou deux courses pour comprendre de nombreuses choses mais je crois que dans les deux semaines qui ont suivi et quand je n'étais pas là, beaucoup de choses ont changé et des pas ont été fait qui me rendent content.

As-tu des exemples ?

Eh bien… Dans la prise de direction. En mettant aussi des gens qui étaient importants au début du projet. Parfois on n'a pas besoin de gens…comment dire ça en anglais…de gens qui sont allés à l'université et qui comprennent les chiffres. Parfois, il faut plutôt des gens qui savent qui savent rendre les choses dans la pratique, peut-être.

Tu pensais que ça manquait ?

Non, je ne dirais pas que ça manquait, mais peut-être que quand quelqu'un a des moments difficiles, il faut arrêter de penser et peut-être faire un pas en arrière. Car si l'on continue dans une direction qui n'est pas la bonne, on arrive à un moment où l'on veut revenir en arrière et l'on ne sait pas vraiment où ! Maintenant, nous vivons un moment difficile, mais il vaut mieux s'arrêter, faire un pas en arrière et refaire le chemin.

Était-ce planifié ? As-tu dit : je veux revenir à quelque chose ?

Parfois, le meilleur plan est de ne pas avoir de plan !

Donc vous vous êtes juste retrouvés là !

C'était le plan d'y aller, mais peut-être pas avec cette mentalité et ces requêtes, mais en tout cas, pour être franc, je reviens très heureux de l'usine, après avoir vu tant de choses de tout le monde ; le département pousse pour ce projet.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3

Tu n'étais pas content de la direction qu'il prenait avant...

Je ne vais pas dire que c'est la quête de ma vie ; pour moi, il était difficile de comprendre ce qui avait changé entre le début et maintenant. J'avais beaucoup de questions, et le but d'aller en Autriche était de voir quelqu'un qui pouvait me dire : voici ce qui s'est passé. C'est tout. C'était important, car au final, j'ai passé pas mal de temps dans la famille Pierer Mobility mais c'est différent du Moto3, Moto2. Les gars que j'ai rencontrés en Autriche, je crois que c'était important, si je dois faire encore deux saisons ou plus dans cette famille, je dois commencer à créer ces relations pour les bons jours et les mauvais jours.

D'un point de vue technique et performance avec la moto, qu'aimerais-tu voir KTM faire différemment ?

Je ne dis pas : "je veux faire ci, je veux faire ça", car pour le moment, ces questions arrivent peut-être parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la catégorie. Parfois, des choses me filent des mains, je ne les comprends pas. Ou il n'y a pas quelqu'un – car tout le monde est assez nouveau dans le projet – pour m'expliquer comment est une équipe en MotoGP ! J'essaie de découvrir pas à pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire, mais ce sera de bonnes choses.

Il ne va pas y avoir de nouvelles têtes dans ton box ?

Non, non, non. Ce n'est pas à propos des gens. C'est vraiment dur à dire en anglais ! Comment dire… Ce n'est pas à propos des gens qui sont là. Je l'ai dit en début de saison : j'ai les meilleures personnes que Pierer Mobility pouvait mettre autour de moi. Je n'ai rien à dire sur qui doit être dans le projet. Mais j'ai aussi parlé avec un ou deux pilotes qui m'ont donné leur point de vue, avec leur expérience.