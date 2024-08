Binder attend le rebond de KTM après un début de saison "très frustrant"

À l'heure où la trêve estivale du championnat pousse chacun à se retourner sur les quatre premiers mois de compétition pour dresser un début de bilan, on fait la moue chez KTM. S'il ne fait aucun doute que le groupe autrichien a bel et bien joué sa part dans la scission qui s'est opérée entre les marques européennes et japonaises ces dernières années, Mattighofen n'a pas réussi à suivre une ascension suffisamment linéaire pour franchir le dernier pas.

Car aujourd'hui, la question n'est plus de battre Yamaha et Honda, dont il faudra attendre la sortie concrète du gouffre pour les réintégrer dans les comparaisons, mais bien de venir à bout de Ducati. C'est le constructeur italien qui dicte le rythme et impose ses références, et c'est à Aprilia et KTM de tenter d'y répondre. Noale y est parvenu ponctuellement, en menant grand train sur certains Grands Prix et en décrochant de premiers succès notables pour Maverick Viñales. En revanche, KTM donne tous les signes d'une stagnation.

Au Qatar, la campagne 2024 semblait pourtant partir sur une bonne lancée avec un Brad Binder solidement installé à la deuxième place, à la fois lors de la course sprint et lors de l'épreuve principale. C'est lui alors qui faisait office de plus grande menace pour les plus rapides des pilotes Ducati. Mais, très vite, le vent a tourné.

"Nous avons très bien commencé la saison. Les essais hivernaux s'étaient déroulés de manière confortable, c'était prometteur, après quoi nous avons très bien démarré. [Mais] il y a eu des sortes de hauts et de bas", reconnaît le team manager Francesco Guidotti auprès du site officiel du MotoGP, "avec peut-être trop de chutes qui ont fait suite à la première manche, et je dirais que nous n'avons pas obtenu ce que nous méritions, car la vitesse était là. Puis, dans les deux ou trois dernières manches, on semble avoir manqué quelque peu de sensations et de vitesse. Cela a donc été un début de saison assez étrange, très inconstant."

Ça s'annonçait très bien et on a ensuite connu beaucoup de soucis auxquels on ne s'attendait pas.

"On a bien commencé l'année, c'est sûr, c'était génial", lui fait écho Brad Binder. "Mais ensuite, on a rencontré plus de soucis que ce à quoi on s'attendait. On a vraiment eu une saison faite de hauts et de bas jusqu'à présent. Ça s'annonçait très bien et on a ensuite connu beaucoup de soucis auxquels on ne s'attendait pas."

Passé ce premier Grand Prix à Losail, le Sud-Africain, qui a sans conteste pris l'ascendant sur son coéquipier Jack Miller, a ensuite glissé au septième rang du championnat, dépassé notamment par le jeune Pedro Acosta sur la RC16 du team Tech3. Mais c'est surtout la prise de pouvoir musclée du groupe Ducati ainsi que les performances régulièrement supérieures des Aprilia qui font réfléchir Binder, lui qui n'a plus obtenu le moindre trophée ni la moindre médaille depuis 2021.

"L'année dernière, ça avait été beaucoup plus facile pour nous", admet le pilote de bientôt 29 ans. "Même les week-ends où ça ne se passait pas bien, on arrivait à se battre pour le podium. Que ce soit au sprint ou dans la course principale, on était là. Or, maintenant, on dirait que le top 5 est difficile à atteindre."

Brad Binder déplore le caractère piégeux de la KTM. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"On joue sur une ligne très fine avec l'avant de notre moto", décrit-il. "On dirait que si on reste sur la moto on va très vite, mais on peut très facilement tomber avec l'avant. C'est notre plus gros challenge. On a trouvé de la marge [à exploiter] dans certains domaines mais, dans le même temps, on perd ailleurs. Actuellement, on utilise donc le set-up le plus optimisé pour être aussi rapides qu'on le peut, ce qui nous laisse très peu d'avertissements à l'avant. On peut très facilement tomber."

S'il n'a aucun mal à admettre sa déception à ce stade, Binder s'affiche néanmoins en leader et veut insuffler une énergie positive à une équipe qu'il est confiant de voir réagir. "Même si la situation n'a pas l'air géniale actuellement, je pense que ça n'est pas aussi négatif qu'il y parait. Il ne nous faut que quelques petits changements pour retrouver nos résultats", veut-il croire, lui qui attend, comme ses coéquipiers, que le travail de développement de KTM se fasse mieux sentir pour la suite du championnat.

"On veut être devant, personne ne voudrait être là où l'on se trouve actuellement. C'est clairement très frustrant, non seulement pour moi mais aussi pour mon team et tout le management. Aucun de nous n'est content de là où l'on se situe, et la seule chose qui est positive sur ce point c'est qu'on ne va pas rester là longtemps parce que personne ne veut y être. Alors je suis excité à l'idée de ce qui nous attend parce que je crois qu'on a un feu qui brûle en nous", conclut Brad Binder.