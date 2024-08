Le MotoGP s'engage pour 3 ans avec le GP d'Inde à Buddh

Le Grand Prix d'Inde a beau avoir été supprimé du programme de cette saison, sa place au calendrier MotoGP semble à présent assurée pour les trois prochaines saisons. Le championnat a en effet annoncé la signature d'un nouvel accord, passé directement avec Invest UP, agence du gouvernement de la région de l'Uttar Pradesh, la plus peuplée d'Inde et celle où se trouve le circuit de Buddh.

Selon le contrat établi, le MotoGP se rendra à Buddh pour le GP d'Inde de 2025 à 2027 inclus. Cela confirme donc le maintien de l'épreuve sur le circuit qui a inauguré l'arrivée du pays au championnat, l'an dernier, et qui avait par le passé vu courir la Formule 1.

"Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouvel accord, conclu directement avec le gouvernement de l'Uttar Pradesh", commente Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, sans faire mention de Fairstreet Sports, jusqu'ici promoteur privé de l'épreuve et critiqué pour différentes raisons après la première édition.

Marché précieux pour les fabricants de motos, l'Inde avait réuni plus de 100 000 spectateurs pour ce premier Grand Prix, qui s'est déroulé à Buddh à l'automne dernier. L'épreuve a dû être annulée pour cette année, les instances invoquant alors des questions logistiques même si des manquements financiers de la part du promoteur local ont également été évoqués. En revanche, sa tenue avait d'ores et déjà été annoncée pour le début du prochain championnat, à une période de l'année par ailleurs plus favorable du point de vue de la météo.

"Le premier Grand Prix d'Inde a été un succès déterminant et a apporté une énorme valeur à la fois au MotoGP et à notre région hôte de l'Uttar Pradesh. Aussi, il est formidable que nous soyons en mesure de continuer à construire cela ensemble dans le futur", retient Carmelo Ezpeleta.

"L'Inde est un marché essentiel pour le MotoGP", souligne l'Espagnol en référence aux plus de 200 millions de motos que compte le pays, ainsi qu'une audience "saine et établie" qu'il estime "pouvoir augmenter de façon exponentielle".

Et de conclure : "Nous sommes très fiers de travailler directement avec le gouvernement de l'Uttar Pradesh pour ramener le MotoGP en Inde, dans l'Uttar Pradesh et sur le Buddh International Circuit pour les trois prochaines saisons."