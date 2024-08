Raúl Fernández n'attend pas une seconde de gain avec l'Aprilia 2024

On avait quitté Raúl Fernández, au soir du GP d'Allemagne, fort d'un week-end qui l'avait vu se qualifier en première ligne, avant toutefois des courses plus difficiles qu'espérées qui ne lui avaient finalement rapporté qu'une poignée de points. Mais on le retrouve, après trois semaines de pause, avec en poche un nouveau contrat de deux ans et, dans son stand, une nouvelle moto.

Comme promis, le pilote Trackhouse reçoit enfin la version 2024 de l'Aprilia, que Noale n'avait pas pu produire en quantité suffisante pour le lancement du championnat. "Au début de l'année, le plan initial était que j'aie la moto à Jerez", rappelait Fernández au Sachsenring, lui qui a toutefois accepté sagement de patienter le temps nécessaire.

Cela ne l'a pas empêché de performer, puisqu'il a réussi à produire ses premières prestations remarquées au guidon de la RS-GP, notamment à Barcelone où il a brièvement occupé la tête de la course. Dans l'ensemble, il a fait jeu égal avec son coéquipier, Miguel Oliveira, qui n'a pris l'avantage qu'à la faveur d'un week-end mieux réussi en Allemagne.

S'il a convaincu les patrons de son équipe et d'Aprilia de lui accorder leur confiance pour l'avenir, Raúl Fernández a aussi obtenu ce qui lui était promis pour cette année avec l'arrivée de cette nouvelle moto pour la seconde partie de la saison. Mais lui qui a eu l'opportunité de s'y essayer lors d'un test officiel au printemps, il n'en attend aucun miracle et se projette dans l'idée que ce sera bien à lui de continuer à faire la différence, et non à sa machine.

"J'ai déjà essayé la nouvelle moto, elle est assez similaire. Elle n'est pas une seconde plus rapide ou quoi ! C'est plus ou moins la même chose mais toutes les pièces sont neuves, et c'est ça qui est la clé pour moi plutôt que le fait d'avoir la nouvelle moto ou l'ancienne, ce sont les pièces", expliquait-il le mois dernier.

Raúl Fernández a réussi à se faire remarquer avec l'Aprilia 2023 pendant la première partie de la saison. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"La moto est juste un petit peu différente. L'esprit Aprilia est plus ou moins identique. La moto fonctionne bien. Il nous faut comprendre dans quel moment on est en difficulté, mais l'idée générale est en tout cas d'avoir la même moto. Ils ont changé un peu le package aérodynamique et le correcteur d'assiette, mais dans l'ensemble c'est le même état d'esprit. Le principal, c'est que la moto n'est pas plus rapide d'une seconde."

Côté matériel, c'est le package aéro qui représente effectivement l'essentiel de la nouveauté, ce qu'il devrait immédiatement ressentir dans les enchaînements rapides de Silverstone. C'est aussi sur les réglages que son passage à la RS-GP24 devrait l'aider, puisque d'après ce qu'indique Aprilia, le jeune Espagnol pourra comparer l'intégralité de ses données avec celles des trois autres pilotes et établir des comparaisons directes entre leurs performances respectives.

"Si c'est une nouvelle moto, c'est que je pense qu'ils ont vu qu'elle fonctionnait un peu mieux dans l'ensemble", soulignait encore Fernández avant la pause, estimant par ailleurs qu'il pourrait "copier-coller" ses réglages électroniques, sur lesquels de gros progrès ont été accomplis dans son stand lors des derniers week-ends de Grand Prix.

"Je pense que la moto est plus ou moins pareille, elle n'est pas plus rapide d'une seconde", insistait-il après une course allemande perturbée par sa difficile gestion des gommes. "Peut-être que face à ce genre de problème, quand il faut économiser les pneus, peut-être qu'avec la nouvelle moto ce sera un peu plus facile à faire."

"Mais je ne sais pas, je ne l'ai essayée qu'une fois sur deux runs, alors je ne sais pas à quoi m'attendre avec la nouvelle moto. Il est certain que si Aprilia court avec la nouvelle moto [dans son équipe officielle] c'est parce qu'ils y ont vu quelque chose de positif. Les chronos sont assez bons par rapport à l'année dernière, plus rapides, alors je crois que la moto est un petit peu meilleure mais pas d'une seconde, c'est sûr."