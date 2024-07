Raúl Fernández prolonge pour 2 ans chez Trackhouse

Un mois après la finalisation du line-up de l'équipe d'usine Aprilia, c'est au tour de son team satellite Trackhouse Racing d'officialiser un premier pilote pour la saison prochaine. La formation américaine, arrivée en MotoGP cette année, a trouvé un accord avec Raúl Fernández pour que le jeune Espagnol prolonge son expérience au guidon de la RS-GP, avec un contrat portant sur deux ans et lui promettant un matériel plus à jour qu'aujourd'hui.

Âgé de 23 ans, le Madrilène n'en est qu'à sa sixième année à temps plein dans les Grands Prix, lui qui s'est révélé en 2020, en Moto3, puis a fait une seule saison en Moto2, battu au championnat par son coéquipier Remy Gardner, avant de faire le grand saut. Sa saison de rookie, vécue sur la KTM du team Tech3 a semblé s'étirer dans la difficulté pour lui, avant qu'il passe sur l'Aprilia qui l'attirait tant.

Recruté par le team RNF, il a encore grandement peiné en 2023 et n'a semblé trouver les bonnes conditions pour performer que cette année, dans un stand affichant désormais les couleurs de Trackhouse Racing et sous la direction de Davide Brivio. Bien que laissé sur la version 2023 de l'Aprilia jusqu'à la pause estivale et encore gêné par un problème de syndrome des loges qui l'a contraint à être opéré au mois de juin, Fernández a fait parler de lui pour ses performances.

On l'a vu se qualifier en première ligne à Barcelone puis au Sachsenring, mener la course sprint catalane, avant de tomber, puis se rattraper le lendemain en terminant sixième du Grand Prix, résultat qui se complète à ce jour par trois autres entrées dans le top 10 et deux points collectés en sprint. S'il occupe une 14e position encore modeste au championnat, il a déjà marqué pratiquement autant de points que l'an dernier et n'en affiche que cinq de moins que Miguel Oliveira, son expérimenté coéquipier qui a reçu avant lui la version 2024 de l'Aprilia.

"Ce nouveau projet, avec Justin [Marks] et Davide, est génial et ils ont construit une très bonne équipe", se félicite Raúl Fernández. "Je suis ravi d'entendre leurs projets pour l'avenir car ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Depuis le début de l'année, ma priorité était d'essayer de rester dans l'équipe. Au final, je reste ici pour les deux prochaines années, ce qui me satisfait pleinement, mais ça signifie aussi que l'on a beaucoup de travail à faire."

"On aura le matériel full factory en 2025 et 2026", précise le pilote espagnol, "ce qui est évidemment une excellente nouvelle, et en ce moment, on se prépare à passer à une nouvelle moto en milieu d'année, donc on en profite pour se préparer pour l'année prochaine également."

Fernández loue les ambitions de Justin Marks, patron de Trackhouse, et les qualités de directeur d'équipe de Davide Brivio. "Je pense qu'il est la bonne personne pour m'aider à réaliser mes rêves. Je crois fermement en lui et en ses capacités à créer une grande équipe", dit-il de l'Italien, arrivé pendant l'hiver.

Sous la direction de Davide Brivio, Trackhouse veut faire grandir Raúl Fernández. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Raúl dans notre équipe pour les deux prochaines années", déclare Davide Brivio. "Après l'avoir vu à l'œuvre ces derniers mois, nous avons apprécié son talent et j'ai le sentiment qu'il a changé son approche de la course et qu'il est désireux de travailler, de faire des efforts pour s'améliorer, de résoudre des problèmes. C'est toujours une approche positive. C'est quelque chose que nous avons apprécié."

Justin Marks, propriétaire de Trackhouse, apprécie aussi ce qu'il a perçu chez son jeune pilote : "Raúl a montré le dévouement et l'implication nécessaires pour exceller au niveau MotoGP. Nous sommes une nouvelle organisation et nous apprenons tous les jours, donc avoir un jeune pilote qui a faim, comme Raúl, sera extrêmement bénéfique alors que nous continuons à travailler avec Aprilia pour construire l'équipe. Raúl a une vitesse et un talent extraordinaires et nous savons tous qu'au fur et à mesure que son expérience va grandir, il se rapprochera de plus en plus de la plus haute marche du podium."

Qui pour compléter l'équipe ?

Miguel Oliveira, quant à lui, va très probablement partir vers d'autres horizons, lui qui a régulièrement exprimé ses doutes ces dernières semaines. Les spéculations lient le Portugais à Pramac, qui doit monter un nouveau line-up pour sa première saison en tant qu'équipe satellite Yamaha.

Davide Brivio se montrait très réaliste sur le sujet lors du dernier Grand Prix en date, en Allemagne, et soulignait rechercher des alternatives malgré son souhait de conserver Oliveira. Si l'on ignore pour le moment qui fera équipe avec Raúl Fernández, Joe Roberts n'est pas exclu. Le nom de Jack Miller circule également alors que l'Australien cherche un point de chute après la fin quelque peu amère de sa collaboration avec KTM, où ses deux années n'ont pas été couronnées de succès.

Le fait est qu'il ne reste désormais que très peu de places réellement disponibles sur la grille. Chez Yamaha, Álex Rins sera confirmé d'ici peu dans l'équipe officielle et Oliveira est donc un sérieux candidat pour le team Pramac, dont la seconde M1 pourrait aller à un rookie. Tout indique par ailleurs que Joan Mir va prolonger avec l'équipe d'usine Honda, tandis que le constructeur doit aussi clarifier l'avenir de Takaaki Nakagami au sein du team LCR.

Les autres motos restant à attribuer sont des Ducati. Fabio Di Giannantonio est attendu sur une GP25 du team VR46. Il y a de fortes probabilités que son coéquipier soit Franco Morbidelli et que Fermín Aldeguer rejoigne Gresini.