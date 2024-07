Pedrosa se remémore Valence 2015 : "Je ne pensais à rien, juste à gagner"

La fin de la saison 2015 restera longtemps dans les mémoires comme l'un des moments les plus controversés du MotoGP, avec le clash entre Valentino Rossi et Marc Márquez puis le dénouement de la course au titre en faveur de Jorge Lorenzo face au #46 qui, aujourd'hui encore, estime avoir été privé d'un dixième sacre qu'il estimait devoir lui revenir.

Aux côtés des trois protagonistes de ces confrontations, les autres pilotes de la grille se sont trouvés face à un cas de conscience : quelle attitude leur fallait-il adopter lors du dernier Grand Prix, décisif, alors que Rossi n'avait plus que sept points d'avance sur Lorenzo et était condamné à s'élancer du fond de la grille ? Certains ont choisi de s'écarter afin de ne pas gêner l'Italien dans sa remontée, d'autres ont fait leur course.

Rossi avait besoin de finir au moins troisième pour remporter le titre, aussi il devait à la fois espérer remonter tout le peloton mais également que les pilotes officiels Honda ne verrouillent pas le podium derrière Lorenzo. Le Majorquin, lui, n'avait pas vraiment le choix : il voulait mettre toutes les chances de son côté et gagner.

S'il semblait acquis que Márquez n'allait pas jouer en faveur de Rossi, la question de la position que pourrait adopter Dani Pedrosa se posait. Vainqueur du Grand Prix précédent à Sepang, l'Espagnol se présentait sur une course qu'il avait gagnée trois fois au cours des huit années précédentes et qu'il pouvait à nouveau ambitionner de remporter.

Et Pedrosa s'y est employé. Tandis que Rossi remontait facilement jusqu'à la quatrième place au cours des 13 premiers tours de course, Lorenzo avait pris les commandes, mettant toutes les chances de son côté. Pedrosa, un temps troisième, a réussi à brièvement prendre la deuxième position à Márquez, avant cependant de voir son coéquipier le repasser. L'ordre du trio est finalement resté inchangé jusqu'au bout, Pedrosa n'ayant jamais eu le champ libre pour aller chercher Lorenzo et tenter de le priver de la victoire.

Dans un récent épisode du podcast de l'édition espagnole de Motorsport.com, Dani Pedrosa est revenu sur cette séquence. Interrogé pour savoir s'il avait bien conscience de l'enjeu de sa propre position pendant cette course, il a assuré n'avoir pensé qu'à lui.

"Je ne pensais à rien, juste à gagner. Gagner. Gagner la course", a-t-il expliqué en toute honnêteté. "Personnellement, j'avais eu une saison difficile. J'avais subi une opération compliquée du bras au début de l'année, manqué beaucoup de courses. Je devais obtenir des résultats pour montrer à Honda que j'étais toujours un très bon pilote."

Dani Pedrosa a passé la course derrière Jorge Lorenzo et Marc Márquez. Photo de: Bridgestone

"Et à la fin de l'année, j'ai commencé à faire de bonnes courses, à obtenir des podiums, des victoires, etc. D'ailleurs, j'ai été le pilote qui a marqué le plus de points dans la dernière partie de la saison, de la tournée asiatique jusqu'à la fin. J'ai commencé à avoir de bonnes sensations, or on ne sait jamais quand la dernière victoire va arriver, alors il faut essayer d'en gagner le plus possible."

"À ce moment-là, c'était délicat à cause de la situation au championnat. Dans les premiers tours, ils [Lorenzo et Márquez] m'ont semé, ils ont creusé une avance sur moi et je n'ai pas pu faire plus que maintenir mon rythme. Mais à la fin de la course, Jorge a commencé à ralentir un peu. Il a perdu de l'adhérence sur un de ses pneus, ou autre, et j'ai commencé à le rattraper lentement."

"J'ai essayé. Quand je suis arrivé, j'ai automatiquement passé Marc, mais il m'a repassé, j'ai glissé, j'ai élargi dans un virage. C'était le dernier tour et je n'ai pas pu attaquer à nouveau. Moi, je voulais juste gagner la course, et à la fin j'ai pris la troisième place."