Petrucci reçoit le feu vert des médecins

Danilo Petrucci ne cache pas son soulagement à l'idée de faire son retour en piste vendredi, pour les premiers essais du Grand Prix de Malaisie, après le violent accident dont il a été victime dès le départ de la course australienne, dimanche. Une cheville gauche très douloureuse lui a causé quelques inquiétudes durant la semaine, cependant la situation s'est finalement améliorée depuis hier et les médecins lui ont par conséquent donné leur feu vert pour qu'il puisse prendre part normalement au week-end de course.

"Malheureusement, j'ai dû passer à l'hôpital de Melbourne lundi et mardi pour passer des examens supplémentaires à la cheville. Lundi j'étais très inquiet parce que je ne pouvais pas marcher", explique le pilote Ducati auprès du site officiel du MotoGP. "Je vais bien. Heureusement, il n'y a rien de cassé, juste une entorse et des contusions. J'ai passé la visite médicale et ça va, j'ai hâte de rouler ce week-end."

"Quand je suis arrivé ici j'ai fait quelques soins, avec de l'eau chaude et froide, et je dois dire que la situation s'est nettement améliorée. Je suis donc content de pouvoir remonter en selle ce week-end", poursuit Petrucci. "Je pense que je vais clairement être un peu en difficulté demain, mais si on regarde la chute que j'ai eue, j'ai vraiment de la chance de courir ce week-end."

Reste à voir ce que Sepang peut apporter au pilote Ducati, car bien qu'il ait été le seul à voir l'arrivée de toutes les courses avant celle de Phillip Island et à y marquer des points, il a connu depuis cet été une baisse de performances dont il peine à se remettre. Les signaux positifs obtenus en Australie le rendent toutefois optimiste : "J'étais très content des sensations que j'avais avec ma moto à Phillip Island. J'espère que ce sera le cas cette semaine aussi. On n'a rien changé sur la moto."

"J'ai été rapide ici en essais et je suis confiant pour ce week-end", rappelle-t-il, en référence aux tests de pré-saison qui ont été menés ici en début d'année. Retrouver le niveau qu'il affichait à l'époque serait d'autant plus précieux que les enjeux au championnat sont importants. "Sepang nous offre une nouvelle chance d'empocher des points et il faut qu'on en profite au maximum. Il nous reste encore deux courses pour nous battre pour la troisième place du championnat [pilotes] et pour le titre par équipes, ce qui est désormais mon principal objectif", affirme-t-il.

À ce stade, Petrucci n'occupe plus que la cinquième place de la hiérarchie générale, à 14 points de la troisième position, et talonné par Quartararo six points derrière lui. Quant au classement par équipes, le leadership qui occupe Ducati a pris un sérieux revers avec l'abandon de l'Italien en Australie et Repsol Honda n'a plus qu'un point de retard. Déjà assuré des titres pilotes et constructeurs, Honda tente de faire main basse sur la triple couronne malgré une situation des plus délicates qui fait peser la responsabilité de ce succès sur les épaules de Marc Márquez.

À noter que, contrairement à Petrucci, Tito Rabat ne disputera pas le Grand Prix de Malaisie. Touché aux tendons de la main droite, le pilote Avintia avait déjà renoncé à la course japonaise il y a deux semaines, puis il a abandonné au bout de trois tours dimanche en Australie. Cette fois, il ne prendra pas du tout la piste.