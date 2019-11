Championnat - Dovizioso officiellement deuxième

Alors que Marc Márquez a officiellement remporté le titre de Champion du monde en Thaïlande, il y a deux manches, Andrea Dovizioso s'est donc offert la deuxième place au championnat. L'Italien possède en effet 57 points d'avance sur Álex Rins, troisième, alors qu'il ne reste que 50 unités à distribuer, en Malaisie et à Valence. Le pilote Suzuki reprend de l'air dans la lutte pour le troisième rang suite à la chute de Maverick Viñales dans le dernier tour de piste à Phillip Island.

Les déboires de Danilo Petrucci et Fabio Quartararo au départ font que le pilote Suzuki est le seul des quatre prétendants principaux à la dernière manche du podium à avoir terminé la course. Rins a maintenant sept points d'avance sur Viñales, 17 sur Petrucci et 20 sur Quartararo.

Après s'être assuré le titre des constructeurs lors du Grand Prix du Japon, Honda profite de la mauvaise course de l'écurie officielle Ducati pour se rapprocher de la triple couronne. Repsol Honda n'est en effet plus qu'à un petit point de l'équipe de Borgo Panigale dans le classement teams, alors qu'une nouvelle fois, seul Marc Márquez a rapporté des points à l'équipe de la marque à l'aile dorée.

Ducati a creusé l'écart sur Yamaha suite à la chute de Viñales, et grâce au podium à domicile de Jack Miller. La marque de Borgo Panigale pointe désormais dix unités devant la firme d'Iwata, dans la lutte pour la deuxième place, loin derrière Honda.

MotoGP - Championnat équipes après le GP d'Australie P. Équipe Pts 1 Ducati Team 409 35 26 23 24 36 41 16 23 24 28 32 9 16 24 20 23 9 - - 2 Repsol Honda Team 408 23 29 - 29 30 23 25 20 31 26 23 22 27 25 25 25 25 - - 3 Yamaha Factory Racing 329 20 20 25 26 11 10 - 25 28 16 24 29 29 21 24 13 8 - - 4 SIC Racing Team 268 5 8 20 9 17 6 20 27 7 9 22 11 31 11 30 30 5 - - 5 Team Suzuki MotoGP 264 21 11 25 20 6 17 23 8 9 13 10 29 8 9 20 17 18 - - 6 Team LCR 210 23 12 6 15 7 19 8 9 18 18 5 10 - 16 10 11 23 - - 7 Pramac Racing 191 - 15 23 - 13 - 11 9 10 20 9 13 7 16 7 9 29 - - 8 Red Bull KTM Factory Racing 118 5 7 11 5 13 7 15 5 4 7 4 7 14 - 3 7 4 - - 9 Aprilia Racing Team 96 8 7 4 5 4 6 5 10 3 - 2 6 4 14 1 1 16 - - 10 Tech 3 41 - 5 2 - 3 - 4 4 - 3 8 3 1 3 - 4 1 - - 11 Avintia Racing 25 - - 1 1 - 2 7 - 6 - 1 1 3 1 - - 2 - -