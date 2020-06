LCR : Objectif podium et top 5 du championnat avec Crutchlow

Dans un peu plus de deux semaines maintenant, la saison 2020 de MotoGP débutera enfin avec le Grand Prix d'Espagne à Jerez de la Frontera. Un début de championnat évidemment retardé par la crise du coronavirus, mais qui a permis à certains pilotes de parfaire leur condition physique. C'est notamment le cas de Takaaki Nakagami, qui a subi une intervention à l'épaule l'hiver dernier et n'était pas encore tout à fait à 100% à la fin des tests de pré-saison.

Pour son patron, Lucio Cecchinello, la situation était tout de même assez favorable en février dernier et, aidé par cette pause supplémentaire, rien ne devrait empêcher son jeune pilote d'être à son meilleur niveau à Jerez. "Les deux pilotes étaient arrivés à la saison en étant plutôt prêts. Cal Crutchlow était complètement prêt à débuter la saison. Taka a été opéré à l'épaule à la fin de l'année dernière et il a eu besoin de deux-trois semaines de plus pour regagner sa mobilité dans l'épaule, mais je suis plutôt confiant quant au fait qu'il sera prêt pour performer à haut niveau", explique-t-il au site officiel du MotoGP.

Outre la forme physique des pilotes, chacun est désormais curieux de voir l'impact que cet arrêt forcé aura sur les machines et de découvrir si la hiérarchie qui s'était dessinée en février sera maintenue lorsque la compétition va enfin pouvoir débuter. Alors que les craintes étaient très importantes dans le clan Honda lors du dernier test au Qatar, le patron de l'équipe LCR ne se montre absolument pas inquiet : pour lui, la marque japonaise a travaillé efficacement pour proposer aux trois pilotes disposant d'une machine officielle (les deux Repsol Honda et Crutchlow chez LCR) un package compétitif.

"Honda a fait du très bon travail sur la moto de 2020. Ils ont correctement développé la moto. Nous ne cachons pas que nous avons rencontré quelques soucis au niveau aérodynamique dans les virages très rapides, mais Honda a déjà pris des contre-mesures et nous serons prêts pour le début de la saison", garantit-il.

De fait, les objectifs restent donc très élevés au sein de la structure de Cecchinello, où l'on s'attend à voir Cal Crutchlow plusieurs fois sur le podium. Le Britannique, dont l'avenir pourrait être obscurci par effet domino à la suite du recrutement de Pol Espargaró chez Repsol, a pourtant connu des tests très difficiles sur une machine qu'il avait du mal à cerner. Quant à Nakagami, le top 10 du championnat semble être l'objectif indiqué, lui qui dispose d'une RC213V vieille d'un an mais ayant remporté le titre mondial avec Marc Márquez.

"L'objectif n'a pas changé : nous savons quel est notre potentiel, quelles sont nos limites", résume Lucio Cecchinello. "Je crois fermement que le package que nous avons associé à la compétitivité de Cal peut nous permettre de viser les podiums et peut-être nous battre pour les quatre ou cinq premières places au championnat. De même avec Nakagami, je crois qu'il sera de façon permanente dans le top 7 ou 8 et qu'il pourra clairement tenter de finir proche du top 10 au championnat."

Avec Léna Buffa