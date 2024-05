Peu de changements sur la Yamaha de Quartararo au Mans

Yamaha avait une moto radicalement modifiée au test de Jerez et avait prévu de conserver certains éléments pour le GP de France, avant un nouveau test au Mugello qui permettra d'avancer dans le travail de développement. La M1 va finalement assez peu évoluer ce week-end. Il est trop tôt pour envisager une homologation du carénage, le bras oscillant essayé à Jerez ne sera pas utilisé au Mans et la principale nouveauté viendra donc du châssis.

"On va essayer des choses du test, ce n'est évidemment pas une différence énorme mais on a quelques éléments du test. C'est dur d'avoir des attentes mais on va quand même faire de notre mieux", a déclaré Fabio Quartararo ce jeudi, précisant que toutes les nouveautés du test ne seront pas conservées sur la moto : "On aura le nouveau châssis, normalement on devait avoir le bras oscillant mais on ne le testera pas ici. On l'aura pour le test au Mugello après la course ici."

Quartararo s'est également exprimé sur les problèmes de fond du constructeur. Le Champion du monde 2021 a souvent réclamé plus de puissance à Yamaha et des progrès ont été faits l'an dernier mais déjà, il estimait qu'ils venaient troubler l'équilibre de la moto, devenue moins agile en courbe. Le problème semble avoir été accentué cette année, avec une vitesse de pointe en progrès mais une machine de plus en plus à la peine en virage.

"Normalement, c'est toujours un avantage d'être plus rapide mais je pense que cet avantage nous a fait perdre beaucoup de points forts. Je pense que le moteur a pas mal changé depuis l'an dernier, ça a beaucoup changé l'ADN de la moto. Je pense que l'on avait beaucoup plus de turning et d'adhérence avant. Évidemment, on a gagné beaucoup de vitesse de pointe par rapport à il y a deux ans mais en termes de vitesse en courbe, on en a perdu. Il faut analyser assez bien ce que l'on fait, en particulier pour l'avenir."

Ce travail de développement demandera du temps et Quartararo se doit d'aborder son Grand Prix à domicile avec des objectifs modestes. Il a au moins la satisfaction de vivre l'ambiance du Mans : "C'est toujours spécial de venir ici, je pense que c'est assez unique. C'est l'une des seules pistes où la fête commence le mercredi, on peut attendre les moteurs des supporters avec leurs motos."