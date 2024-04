Yamaha dévoile de grosses évolutions aérodynamiques à Jerez

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

La Yamaha était la moto la plus attendue ce lundi au test de Jerez, où tous les pilotes sont restés. Tout au long du week-end, Fabio Quartararo a fait part de l'importance de ce roulage, évoquant des évolutions sur le châssis, dans l'électronique, sur un bras oscillant et un nouvel ensemble aérodynamique, fruit des gros efforts de développement ces derniers mois à Iwata.

Environ une heure et demie après le début du roulage, les nouveautés les plus visibles, celles sur l'aérodynamique, sont apparues sur la moto d'Álex Rins. Nul besoin d'être un ingénieur pour comprendre que la Yamaha est très différente de celle vue en course à Jerez.

L'aileron avant a beaucoup évolué. Tout en conservant sa forme de "moustache", avec un concept très similaire à celui utilisé par Aprilia depuis plusieurs années, il est désormais plus complexe. Jusque-là composé de deux ailettes, il en comporte désormais trois, un signe que Yamaha tente probablement d'augmenter l'appui aérodynamique sur l'avant, même une fois la moto mise sur l'angle.

Le côté de la machine japonaise a aussi évolué, avec là aussi des éléments inspirés de la concurrence. On distingue désormais une marche similaire à celle de la KTM actuelle, avec un carénage qui s'étend pour la recouvrir.

Sur la partie basse, on aperçoit un diffuseur, un élément pour lequel la norme est définie par Ducati. En bref, de nombreux éléments aérodynamiques travaillés qui tranchent avec les M1 vues jusque-là, restées les motos les plus rudimentaires de la grille en termes d'aérodynamique. Grâce aux concessions, Yamaha aura la possibilité de faire évoluer son carénage deux fois pendant l'année, contre une seule pour les marques européennes.

Il est prévu que Fabio Quartararo évalue à son tour ces évolutions dans l'après-midi. Quant aux autres nouveautés, elles restent par nature plus difficiles à distinguer et même invisibles en ce qui concerne l'électronique, où le Français attend des changements pour que la puissance arrive d'une façon moins agressive.