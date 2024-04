Un test important attend les pilotes à Jerez ce lundi

Le week-end du Grand Prix d'Espagne est terminé mais les pilotes n'en ont pas fini avec le circuit de Jerez ! Ils seront encore tous en piste lundi, pour l'un des rares tests auxquels les titulaires ont le droit de prendre part en cours de saison. Ces occasions sont très peu nombreuses, le calendrier des tests n'en prévoyant que deux autres, au Mugello début juin et à Misano en septembre, mais il sera alors question de préparer 2025.

Ce lundi, les pilotes resteront tournés vers la saison en cours et deux marques sont naturellement très attendues, Yamaha et Honda, qui ont prévu des nouveautés très significatives après un début de saison où elles n'ont pas réussi à combler leur retard sur les marques européennes. Les deux constructeurs peuvent régulièrement effectuer des roulages avec leurs titulaires grâce aux concessions, néanmoins leurs motos n'ont pas profondément évolué au cours des quatre premières épreuves de la saison.

Quartararo a listé un châssis, un bras oscillant, des évolutions électroniques et des pièces aérodynamiques au programme. Dans le clan Honda, Zarco attend une "nouvelle moto" avec des changements sur l'aérodynamique et le moteur, les concessions permettant aux deux marques de le faire évoluer en cours d'année. Le pilote d'essai Stefan Bradl disposait déjà d'une machine expérimentale pendant le week-end de course.

Pour les trois constructeurs européens, les évolutions devraient rester plus modestes, mais des changements devraient quand même apparaître. Du côté de Ducati, les pilotes disposant du modèle 2024 devraient encore travailler sur les soucis de vibrations rencontrés en début de saison, même s'ils ne sont pas survenus durant le week-end. Ceux qui ont le modèle 2023 devraient avoir peu de nouveautés à tester mais Marc Márquez veut continuer son exploration de sa nouvelle machine, même s'il a estimé avoir conclu son adaptation à la Ducati au cours du week-end.

"J'ai quelques essais à faire pour mon pilotage, des choses que les autres utilisent comme le frein arrière au pouce", expliquait l'Espagnol au site officiel du MotoGP avant l'entame du week-end. "On va un peu plus se concentrer sur le frein avant pour essayer de le comprendre parce que c'est difficile pendant [un week-end] de GP. [Je ne sais pas] si Ducati aura quelque chose de nouveau, je me concentre sur moi, sur ma moto."

Chez Aprilia, Raúl Fernández devrait avoir droit à un premier roulage avec la moto version 2024, qu'il recevra plus tard dans la saison. La moto devrait un peu évoluer dans l'équipe officielle, mais néanmoins reprendre des pièces que le pilote d'essais Lorenzo Savadori avait durant le week-end, auquel il a pris part en wild-card. La marque a plusieurs fois évalué un châssis en carbone par le passé, mais ne l'a pas encore utilisé en compétition.

"Je ne suis pas vraiment impatient [pour le test] parce que j'ai de bonnes sensations sur ma moto", expliquait Maverick Viñales avant le week-end de Jerez, précisant néanmoins qu'Aprilia souhaitait apporter des nouveautés : "On doit faire des essais, faire du développement. [...] Je pense qu'Aprilia comprend que ce championnat sera difficile pour notre usine et qu'il faudra progresser, surtout après l'hiver. [...] On est concentrés pour franchir un cap supplémentaire, ce sera nécessaire pour l'avenir donc ce sera le premier essai à Jerez."

"Je pense que notre situation actuelle est plutôt bonne, donc on n'a pas à trop stresser", a renchéri Brad Binder chez KTM, évoquant surtout une volonté de travailler sur ses réglages. Dani Pedrosa a déjà testé des évolutions pendant le week-end, grâce à son engagement en wild-card, et roulait notamment avec une moto expérimentale qui ne lui a pas donné satisfaction vendredi.