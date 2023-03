Qui a le plus roulé au test de Portimão ?

Charger le lecteur audio

Les deux jours d'essais officiels qui se sont déroulés au Portugal le week-end dernier ont permis d'engranger les derniers kilomètres de l'intersaison, deux semaines seulement avant le coup d'envoi du championnat qui sera donné sur le même circuit.

Le test de Portimão :

Et ce fut un week-end particulièrement intense pour les pilotes Yamaha, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, qui compensent comme ils le peuvent l'absence de team satellite pour le constructeur d'Iwata cette année. Avec 1676 km à eux, ils ont assurément fait le maximum pour cumuler les données qui vont désormais servir aux ingénieurs pour homologuer le package de la saison et affiner leur copie avant le Grand Prix du Portugal.

Bien sûr, Ducati peut compter sur ses huit pilotes, auxquels s'est joint le testeur Michele Pirro, pour afficher le plus gros kilométrage total à son compteur, avec 1133 tours bouclés, soit 5202 km. Dans ce petit groupe, c'est Marco Bezzecchi qui se démarque, avec 162 tours à lui seul. Honda a également pu compter sur son pilote essayeur durant une journée, mais aussi sur des titulaires très actifs, pour cumuler un total de 669 tours (3072 km).

Avec quatre pilotes chacun, Aprilia et KTM ont connu une activité à peu près égale, avec un peu plus de 2550 km pour chacune des deux marques. On note cependant que Maverick Viñales s'est montré très actif, avec 170 tours à lui seul, lui qui avait déjà roulé plus que quiconque lors du test de Sepang.

Nombre de tours par pilote au test de Portimão :

Pilote Équipe J1 J2 Total F. Morbidelli Yamaha Racing Team 95 89 187 F. Quartararo Yamaha Racing Team 90 88 178 M. Viñales Aprilia Racing 88 82 170 M. Bezzecchi VR46 Racing 76 86 162 Á. Rins LCR Honda 77 85 162 M. Márquez Repsol Honda 78 76 154 M. Oliveira RNF Team 75 72 147 T. Nakagami LCR Honda 74 72 146 P. Espargaró GASGAS Tech3 64 79 143 J. Martín Pramac Racing 63 77 140 P. Bagnaia Ducati Team 78 61 139 J. Miller KTM Factory Racing 58 80 138 Á. Márquez Gresini Racing 65 72 137 A. Fernández GASGAS Tech3 72 64 136 J. Mir Repsol Honda 74 61 135 M. Pirro Ducati Test Team 70 62 132 B. Binder KTM Factory Racing 69 62 131 L. Marini VR46 Racing 65 64 129 R. Fernández RNF Team 64 63 127 J. Zarco Pramac Racing 57 69 126 E. Bastianini Ducati Team 52 66 118 A. Espargaró Aprilia Racing 60 52 112 S. Bradl Honda Test Team 72 - 72 F. Di Giannantonio Gresini Racing 50 - 50