Qui a le plus roulé au test de Sepang ?

Organisé à la suite d'un Shakedown Test qui avait déjà réuni en piste les pilotes essayeurs et le seul rookie de cette saison, Augusto Fernández, le premier test collectif de l'année a permis aux 22 pilotes titulaires de limer le bitume de Sepang durant trois jours.

Le test de Sepang :

Sur la piste malaisienne de 5,543 km, c'est Maverick Viñales qui s'est montré le plus actif, parcourant à lui seul 875 km. Malgré la pluie qui s'est invitée chaque jour et qui a notamment fortement réduit l'activité de certains pilotes samedi, ils ont été cinq à boucler plus de 150 tours, et parmi deux des concurrents qui découvrent actuellement une nouvelle moto, à savoir Miguel Oliveira qui passe de KTM à Aprilia et Jack Miller qui rejoint KTM en provenance de Ducati.

Luca Marini n'a pas chômé non plus, lui qui a signé dimanche le meilleur temps de ce test, de même que Fabio Quartararo. Bien que deux testeurs de la marque soient venus prêter main forte, Yamaha a soumis ses deux seuls pilotes de course à un gros programme de test, qui n'a toutefois pas empêché de prendre du retard dans les évaluations à mener.

Avec 441 tours bouclés, le constructeur d'Iwata est en tout cas celui qui s'est montré le moins actif, alors qu'Aprilia totalise 555 tours, KTM 556 et Honda 603. C'est Ducati qui a cumulé le plus de tours (1112), ce qui est évidemment logique puisque la marque italienne compte huit titulaires sur la grille.

Nombre de tours par pilote au test de Sepang :

Pilote Équipe J1 J2 J3 Total M. Viñales Aprilia Racing 67 35 56 158 F. Quartararo Yamaha Racing Team 58 34 63 155 L. Marini VR46 Racing 50 50 54 154 M. Oliveira RNF Team 50 52 52 154 J. Miller KTM Factory Racing 53 47 54 154 M. Márquez Repsol Honda 58 36 55 149 Á. Rins LCR Honda 66 28 55 149 M. Bezzecchi VR46 Racing 55 31 61 147 F. Morbidelli Yamaha Racing Team 59 44 44 147 J. Zarco Pramac Racing 56 36 50 142 B. Binder KTM Factory Racing 60 30 52 142 Á. Márquez Gresini Racing 53 36 49 138 F. Di Giannantonio Gresini Racing 47 40 50 137 P. Bagnaia Ducati Team 58 35 43 136 A. Fernández GASGAS Tech3 58 32 46 136 R. Fernández RNF Team 54 35 47 136 J. Mir Repsol Honda 53 36 45 134 J. Martín Pramac Racing 67 17 46 130 E. Bastianini Ducati Team 54 32 42 128 T. Nakagami LCR Honda 49 32 44 125 P. Espargaró GASGAS Tech3 58 29 37 124 A. Espargaró Aprilia Racing 49 26 32 107 C. Crutchlow Yamaha Test Team - 41 40 81 K. Nakasuga Yamaha Test Team 58 - - 58 S. Bradl Honda Test Team 3 - 43 46

