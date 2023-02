Les meilleures vitesses de pointe au test de Sepang

Charger le lecteur audio

Les premiers essais collectifs de l'année ont livré une première hiérarchie parmi les 22 pilotes et cinq constructeurs qui constituent le plateau MotoGP en 2023. En termes de temps au tour, l'avantage est allé de façon assez notable à Ducati, suivi d'Aprilia, les deux marques ayant verrouillé les neuf premières places du classement avec un meilleur chrono établi par Luca Marini au guidon de la version 2022 de la Desmosedici. Mais qu'en est-il des vitesses de pointe ?

Cette donnée, scrutée avec beaucoup d'attentes par certains concurrents comme dans le cas de Yamaha, peut parfois révéler quelques surprises, néanmoins les machines qui sont sorties du lot durant ces trois jours sont bel et bien toujours les Ducati et les Aprilia. Pecco Bagnaia, Maverick Viñales et Aleix Espargaró ont tous les trois affiché la même V-max, enregistré dans la matinée de la dernière journée de ce test, affichant 337,5 km/h à leur compteur. Dans le cas du #41, il s'agissait d'une pointe enregistrée pendant son tour le plus rapide.

Derrière les deux marques italiennes, Honda apparaît à la troisième place avec une pointe de 1,1 km/h inférieure, à mettre au crédit de Marc Márquez. Puis vient Yamaha, avec 1,0 km/h de moins, et enfin KTM 1,1 km/h plus loin encore. Cela fait une différence totale de 3,2 km/h entre Ducati/Aprilia et le constructeur autrichien.

Les V-max du test de Sepang :

Pilote Équipe V-max Jour P. Bagnaia Ducati Team 337,5 km/h J3 M. Viñales Aprilia Racing 337,5 km/h J3 A. Espargaró Aprilia Racing 337,5 km/h J3 E. Bastianini Ducati Team 336,4 km/h J1 L. Marini VR46 Racing 336,4 km/h J3 M. Bezzecchi VR46 Racing 336,4 km/h J3 J. Martín Pramac Racing 336,4 km/h J2 + J3 M. Márquez Repsol Honda 336,4 km/h J3 F. Quartararo Yamaha Racing Team 335,4 km/h J2 M. Oliveira RNF Team 335,4 km/h J2 P. Espargaró GASGAS Tech3 334,3 km/h J2 + J3 Á. Márquez Gresini Racing 334,3 km/h J3 F. Morbidelli Yamaha Racing Team 333,3 km/h J1 + J2 J. Zarco Pramac Racing 333,3 km/h J2 + J3 F. Di Giannantonio Gresini Racing 333,3 km/h J2 + J3 J. Miller KTM Factory Racing 333,3 km/h J3 R. Fernández RNF Team 332,3 km/h J3 B. Binder KTM Factory Racing 332,3 km/h J3 J. Mir Repsol Honda 332,3 km/h J3 Á. Rins LCR Honda 332,3 km/h J3 C. Crutchlow Yamaha Test Team 332,3 km/h J3 T. Nakagami LCR Honda 330,2 km/h J2 A. Fernández GASGAS Tech3 330,2 km/h J3 S. Bradl Honda Test Team 330,2 km/h J3 K. Nakasuga Yamaha Test Team 327,2 km/h J1

Si l'on compare ces chiffres avec ceux du Grand Prix disputé sur le circuit malaisien en octobre dernier − dans des conditions, bien entendu, différentes −, les cinq constructeurs ont tous amélioré leur meilleure vitesse de pointe. Le gain est toutefois beaucoup plus marqué chez Aprilia puisque la V-max de la RS-GP passe de 331,2 à 337,5 km/h, soit une amélioration de 6,3 km/h. Vient ensuite Honda avec un gain de 4,1 km/h, Yamaha et KTM avec 3,1 km/h, et enfin Ducati avec 1,1 km/h.

La V-max enregistrée lors de ce test est inférieure au record en vigueur sur la piste de Sepang, qui est de 339,6 km/h depuis 2015, et détenu par Andrea Iannone qui pilotait à l'époque une Ducati. Parmi les pistes du calendrier actuel, le circuit malaisien n'affiche que la dixième meilleure vitesse de pointe, loin du record absolu en MotoGP détenu par le Mugello en 363,6 km/h, établi par Jorge Martín (Ducati) l'an dernier.

Les conclusions tirées avec ces premiers essais de pré-saison vont encore s'affiner avant le coup d'envoi du championnat, puisqu'un autre test aura lieu les 11 et 12 mars à Portimão. Certains constructeurs ont déjà bien avancé dans le choix de leur matériel, d'autres sont en retard, mais il sera quoi qu'il arrive intéressant de voir quelles seront les performances des machines sur une piste différente et une fois l'ensemble du package assemblé dans chaque stand.

