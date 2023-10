Les pilotes Aprilia s'offrent un doublé et une bonne dose de plaisir

Après une édition 2022 sous forme de découverte de la piste, et passablement perturbée par l'état du bitume, les premiers essais du GP d'Indonésie dans sa version 2023 ont déjà installé de nouvelles références. Personne n'avait encore bouclé un tour de Mandalika en moins de 1'31, or ils ont été cinq aujourd'hui à passer sous cette barre.

Le meilleur chrono est revenu à Aleix Espargaró en 1'30"474. Mais au-delà de sa vitesse pure, l'Espagnol est apparu solide, capable de livrer une performance très prometteuse pour la suite du week-end. Celle de son coéquipier Maverick Viñales y a fait écho, car après avoir longuement mené la séance du matin, le #12 a contribué à offrir un doublé à Aprilia cet après-midi, à un dixième et demi de son acolyte.

"Je suis satisfait", commente Aleix Espargaró au micro du site officiel du MotoGP. "Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé piloter la moto. Malgré ma chute et mon tour rapide, je dois dire que mon rythme a été très élevé et j'ai vraiment aimé piloter la moto en pneus usés. C'est toujours la clé pour la course. On n'est que vendredi, mais je me suis beaucoup amusé aujourd'hui."

Espargaró a en effet réussi à s'emparer du meilleur temps malgré une chute dans le dernier quart d'heure de la séance décisive du jour. La piste semble répondre à l'ADN de l'Aprilia dans sa version 2023 et l'Espagnol retrouve ce qui lui a permis de briller à Silverstone et Barcelone ces deux derniers mois.

"Il n'y a pas beaucoup de virages stop-and-go", a-t-il souligné. "Il y a beaucoup de secteurs fluides, un grip faible et on savait avant de venir ici que ce serait une bonne opportunité. Je prends vraiment du plaisir, l'Aprilia est vraiment fun à piloter ici, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée."

Maverick Viñales a signé le deuxième temps du jour.

"Il va être important de décider quels sont les bons pneus", a ajouté le pilote espagnol, tourné vers la suite du week-end. "Il ne s'agit pas juste du pneu arrière. Compte tenu des conditions, il est important de comprendre s'il vaut mieux prendre le soft ou le medium à l'avant. Normalement, ailleurs, cette décision est beaucoup plus facile à prendre."

Maverick Viñales partage ce point de vue, estimant que la suite va se jouer sur les pneus. "Je veux travailler là-dessus", a confirmé le pilote de Roses. "Je dois dire que j'ai eu du mal avec les pneus, il faut qu'on comprenne ça pour demain. J'ai essayé différentes options, donc on a beaucoup de données et il faut qu'on continue à travailler."

"J'espère aussi trouver de meilleures sensations sur les gaz, parce que ça n'est pas facile, surtout quand je mets plein gaz. Il faut qu'on comprenne ça parce que quand la connexion se fait, je ne l'ai pas et parfois, je ne peux pas en tirer le maximum, comme dans mon tour rapide."

Malgré tout, Viñales a pris tout autant de plaisir que son coéquipier et il sent lui aussi qu'il a une opportunité à saisir compte tenu de la configuration de la piste et des conditions qui, bien que meilleures grâce au resurfaçage de la piste, n'offrent qu'une faible adhérence.

"Ça a été génial. J'ai adoré piloter la moto", s'est-il enthousiasmé. "Je ne voulais pas exprimer d'attentes avant le week-end parce que tout peut changer. On le voit, l'année dernière on était très mauvais ici et maintenant on fait un doublé. Il s'agit toujours de tout réunir, de travailler très dur et d'essayer de comprendre ce qu'il y a de mieux pour la moto."