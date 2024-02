Les pilotes frustrés par le faible nombre de pneus pendant le test

Les tests que peuvent effectuer les constructeurs sont très encadrés en MotoGP. En dehors des essais de pré-saison et des tests prévus après certaines courses, les marques européennes ne peuvent rouler qu'avec leurs pilotes d'essais, sur trois circuits préalablement homologués. Yamaha et Honda ont plus de libertés grâce à leurs concessions, puisqu'ils peuvent rouler sur toutes les pistes du championnat et avec leurs titulaires, mais certaines limites subsistent.

Les concessions encadrent le nombre de pneus disponibles pour les tests sur l'année, Ducati en ayant 170 et les marques japonaises 260, ce qui vient également limiter le roulage, et plusieurs pilotes l'ont ressenti au test de Sepang. Le premier jour, Pecco Bagnaia a vu une grande partie de sa journée compromise par une chute dans la matinée. "Les pneus que j'avais pendant la chute ont refroidi et en les réchauffant, ils ne fonctionnaient pas comme prévu", a déploré l'Italien, interrogé par le site officiel du MotoGP.

Brad Binder a de son côté estimé que le quota de pneus dont il disposait pour la semaine était trop contraignant. "On ne peut faire que 24 tours avec les pneus et quand ils sont foutus après 15 tours, on perd son temps dans les dix derniers", a expliqué le pilote KTM. "On a deux trains de ceux qui fonctionnent [les tendres, plus adaptés au circuit de Sepang, ndlr] donc c'est difficile."

"On a commencé avec le medium, qui est loin d'être le plus tendre, et on a utilisé le tendre dans les deux courses l'an dernier. Avec le tendre, on a peut-être 15 bons tours et après, il y a une énorme dégradation. On s'assoit dans le box. J'ai trouvé ça frustrant [mardi], on ne fait pas d'essais, on ne roule plus beaucoup, on est tellement limités en pneus qu'on est juste assis dans le garage, on attend."

Chez Yamaha, Álex Rins s'est aussi senti limité dans son roulage à cause du faible nombre de pneus à disposition. Le nouveau pilote Yamaha a parfois dû utiliser des gommes trop usées, ajuster le programme étant impossible en raison du besoin de conserver des pneus pour la suite du test.

"On a fini les pneus avec 26 tours [sur le même train]", indiquait l'Espagnol après la première journée en piste cette semaine. "Le problème, c'est que pour économiser un pneu pour faire un long run le dernier jour, et aussi si on veut avoir trois pneus pour demain, on a dû faire beaucoup de tours avec le medium à l'arrière et le soft à l'avant, ce qui est vraiment mauvais pour ces conditions. Donc pas de time attack aujourd'hui !"

Avec Léna Buffa