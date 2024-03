Les pilotes Honda comptent sur "l'intensité" du travail pour s'en sortir

Le premier Grand Prix de la saison n'a pas montré de véritable bond en avant chez Honda. Si des changements ont bel et bien été initiés et de premiers progrès sont apparus, le gouffre avec les constructeurs européens reste réel. Pleinement impliqué dans ce travail gigantesque à mener pour la marque de Tokyo, Joan Mir compte sur le maintien d'un niveau d'efforts très soutenu, seule solution selon lui pour voir le bout du tunnel.

Comme Yamaha, Honda peut s'appuyer sur de nouvelles règles définissant les concessions techniques accordées aux marques les moins performantes. Grâce aux essais permis et au développement plus libre qui est accordé, l'Espagnol espère donc que les ingénieurs vont maintenir le rythme qu'ils affichent depuis que la première version du prototype 2024 a pris la piste, en septembre dernier lors du test de Misano. C'est à ses yeux la seule chance de rattraper un jour les trois marques européennes, qui ont creusé leur avance ces dernières saisons grâce à un développement souvent plus innovant.

"Je ne sais pas ce que les ingénieurs attendaient", a expliqué Joan Mir en marge du début de saison, "mais quand vous me demandiez ce que j'attendais pendant les tests, ce que je voyais... Honnêtement, je n'avais pas d'attentes. Je pense qu'ils travaillent, je l'ai souvent dit. Je pense que notre moto a progressé, mais les autres ont beaucoup progressé."

Le constat était évident en comparant ce Grand Prix disputé à Losail avec celui qui s'y est tenu en novembre dernier. "Les autres ont fait des progrès, nous aussi mais ce n'est pas suffisant", tranche Mir, néanmoins tourné vers la suite avec un certain optimisme, mais à condition que le travail ne faiblisse pas.

"Au sein de l'équipe, on sait ce qu'il se passe, on travaille dur et ce que je demande, c'est qu'ils continuent à mettre de l'intensité pour développer plus de choses, parce que ce que l'on a n'est pas suffisant. L'an dernier, on a eu le même package toute l'année et, mentalement, c'était très dur à gérer. Cette année, j'attendais un changement, je le vois à présent et j'espère qu'ils vont continuer comme ça."

Autre élément qui peut jouer en faveur de Honda : sa réactivité, que les deux pilotes officiels louent d'une même voix. Les retours faits pendant les essais hivernaux ont semblé entraîner des actions immédiates, et cela s'est poursuivi en ce début de championnat. L'implication des techniciens Honda était visible au GP du Qatar, où des membres du test team étaient présents au stand et où l'on a même vu un nouveau type de roue testé sur la RC213V de Johann Zarco pendant le week-end.

Ces efforts s'étendent aux pilotes. Ainsi, Luca Marini, particulièrement en difficulté pour son passage de la Ducati à la Honda, était en piste à Jerez la semaine dernière, sitôt le GP du Qatar terminé, pour se joindre à un test mené par le pilote essayeur Stefan Bradl. L'occasion pour lui d'engranger des kilomètres sur une moto qui l'a fait passer de poleman record en novembre à lanterne rouge en mars.

Luca Marini veut absolument regarder de l'avant. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bien que très en difficulté pour son premier Grand Prix au guidon de la Honda, Marini exhorte à ne pas tirer de conclusions hâtives. "Je reste tranquille, je sais où l'on est et dans quel moment on se trouve, mais il y a des signaux positifs. C'est juste qu'ils ne sont pas constants, parfois ils ressortent bien et d'autres fois un peu moins bien", observe-t-il.

"Ce n'est que la première course, il faut qu'on soit réalistes et calmes", ne cesse-t-il de clamer, cherchant à garder la tête froide. "On doit avoir conscience que notre point de départ est vraiment derrière et, à l'avant, tout le monde pousse beaucoup pour développer les motos chaque année, donc il ne s'agit pas juste d'atteindre un niveau […]. Il faut qu'on revienne au sommet mais ça n'est pas facile. C'est un processus qui requiert du temps, alors il faut qu'on garde notre calme et qu'on essaye de franchir les étapes."

À ce stade, le point faible de la moto japonaise semble inchangé. "Le problème reste le même, je pense que l'adhérence est notre point faible mais on travaille dans une bonne direction", souligne Marini, qui complimente en revanche le passage de vitesses et la maniabilité de la moto. "Je pense qu'on a aussi trouvé des choses positives parce qu'on a pu tester la moto et faire des comparaisons avec les autres pilotes, dans une situation totalement différente par rapport à un test."

"Sur la moto, les sensations ne sont pas mauvaises. Le truc, c'est que tout le monde est beaucoup plus rapide", abonde Joan Mir, qui cite "le grip et le comportement de la moto" comme les éléments essentiels à améliorer pour progresser. "Je le disais avant les tests : je n'avais pas de grosses attentes sur cette piste parce que ce n'est pas la meilleure pour nous. On a fait des commentaires pendant le test et on n'a pas eu les nouveautés, on a besoin d'un peu plus de temps pour les avoir. Je pense que quand on aura ces évolutions, on fera des progrès, j'en suis certain."

C'est dès le prochain Grand Prix, qui aura lieu cette semaine au Portugal, que les pilotes Honda s'attendent à recevoir une nouveauté qu'ils ont requise, de quoi alimenter leur motivation. "Je pense qu'à la prochaine course, on aura une nouveauté que l'on a demandée pendant les tests et si la piste convient un peu mieux à notre moto, peut-être qu'on pourra franchir un cap", veut croire Mir.

Pour Marini, tous les efforts investis sont une source de sérénité alors que le début du championnat a de toute évidence été compliqué pour lui. "Je sais qu'il va y avoir des mises à jour dans les prochaines courses. Il faut juste qu'on ait le temps nécessaire pour arriver là où l'on doit arriver", soulignait-il au Qatar. Et d'ajouter, confiant : "Ils vont apporter des choses vraiment positives. On ne sait pas quand mais j'ai eu une très bonne discussion avec tout le monde et toutes mes idées ont été très bien comprises, donc c'est vraiment positif. Je pense qu'on pourra trouver quelques dixièmes dans les prochaines courses."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud