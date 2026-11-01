MotoGP GP de Malaisie

Les pilotes MotoGP accentuent la pression dans une ultime tentative pour éviter le Grand Prix du Qatar

Selon les informations de Motorsport.com, la majorité des pilotes MotoGP ont adressé un courrier au promoteur pour réitérer leur demande : ils veulent que le championnat prenne lui-même en charge les garanties et les assurances nécessaires à leur déplacement au Qatar.

Oriol Puigdemont

Publié: 1 nov. 2026, 07:14

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les tensions entre la majorité des pilotes MotoGP et les organisateurs du championnat ont atteint un nouveau sommet ce week-end dans le paddock de Sepang, alors que le déplacement au Qatar approche à grands pas.

La course de dimanche prochain devait initialement se tenir à la mi-avril, mais elle a été reportée à la suite du déclenchement de la guerre entre les États-Unis et Israël, d'un côté, et l'Iran, de l'autre. Si les hostilités se sont atténuées par rapport aux premiers mois du conflit, l'instabilité reste préoccupante dans toute la région et la possibilité de nouvelles attaques dans les prochains jours ne peut être écartée, notamment alors que le président américain Donald Trump, qui doit faire face aux élections de mi-mandat ce mardi, est impliqué dans le conflit.

Après avoir déjà exprimé leurs réticences à se rendre à Losail, la majorité des pilotes a durci sa position en remettant un document à MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), détenteur des droits commerciaux du championnat, lors du Grand Prix d'Australie la semaine dernière.

Selon les informations de Motorsport.com, ce document, approuvé et signé par les trois quarts de la grille, énumérait cinq conditions auxquelles MGPSEG devait répondre pour obtenir leur participation. Parmi elles figuraient un plan d'évacuation couvrant l'ensemble du personnel du paddock, ainsi que des assurances vie, rapatriement et médicales couvrant toute éventualité en cas d'aggravation de la crise.

Selon les informations de Motorsport.com, ce dernier point est désormais au cœur du différend. Alors que MGPSEG assure que toutes ces garanties ont été fournies par le gouvernement qatari, les pilotes veulent que les organisateurs du championnat en assument eux-mêmes la responsabilité.

Les deux parties refusant de céder, les pilotes semblent de plus en plus résignés à devoir courir à Losail. Avant d'accepter cette issue, ils ont toutefois tenté une dernière fois de faire monter la pression.

Vendredi après-midi, ils se sont de nouveau réunis dans les bureaux du service communication de Yamaha, où ils ont convenu de rédiger un nouveau courrier pour réaffirmer leur position et exiger que MGPSEG se porte garant, condition indispensable à leur volonté de se rendre à Doha.

Le courrier a été envoyé aux représentants de MGPSEG et aux équipes, avec une échéance clairement fixée : sans confirmation écrite, d'ici dimanche à 16h, que le championnat assumerait la responsabilité de tout incident au Qatar, leur intention resterait de ne pas faire le déplacement.

Dimanche matin, à 11h, les team managers ont rencontré Carmelo et Carlos Ezpeleta, respectivement PDG et directeur général adjoint de MGPSEG. Lors de cette réunion, le message adressé aux équipes a de nouveau porté sur leurs obligations contractuelles envers le championnat.

"Ce matin, la direction de MotoGP a rencontré les équipes afin d'examiner les dernières informations et garanties fournies par l'État du Qatar, le circuit international de Lusail, les ambassades concernées et des experts indépendants. Ces évaluations internes et externes continuent d'alimenter notre analyse des risques et notre processus décisionnel", a déclaré MotoGP dans un communiqué.

"Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation et à rester en contact régulier avec toutes les autorités et parties prenantes concernées. Les décisions de cette nature doivent reposer sur les informations les plus récentes, les avis des sources officielles et les évaluations éclairées disponibles au moment où elles sont prises. Si cette évaluation venait à évoluer, nous agirions en conséquence."

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ce sont les équipes, et non les pilotes, qui sont liées au championnat par des contrats et qui ont la responsabilité de garantir la participation de leurs pilotes aux épreuves concernées.

Parmi les constructeurs et les équipes MotoGP, Yamaha était la seule à ne pas avoir encore confirmé sa présence au Qatar dimanche. La politique interne du constructeur japonais comporte une clause interdisant à ses employés de se rendre dans des zones de conflit. Dans les prochaines heures, l'entreprise basée à Iwata devra décider si elle lève cette restriction pour sa division MotoGP dans ce cas précis.

Les différentes réunions organisées par les pilotes laissent penser qu'ils ne sont pas suffisamment unis pour faire plier la direction du championnat dans ce bras de fer. Du moins, pas pour le moment.

Selon les informations de Motorsport.com, le groupe de cinq pilotes qui s'était désolidarisé de la majorité en Australie en soutenant le déplacement au Qatar n'en compte désormais plus que trois en Malaisie.

Reste à voir dans quelle mesure les pilotes exprimeront publiquement leurs positions une fois le Grand Prix de Malaisie terminé, et s'ils décideront de faire connaître leurs intentions concernant la prochaine course, individuellement ou collectivement.

À cet égard, tous les pilotes ont été avertis des éventuelles conséquences financières et sportives d'une absence à Losail.

Bien que le règlement ne prévoie pas explicitement un tel scénario, faute de précédent, Motorsport.com comprend que la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) dispose d'un cadre réglementaire lui permettant d'imposer des sanctions appropriées.

"Toute absence injustifiée peut faire l'objet de mesures de la part de la FIM", a indiqué un porte-parole de MGPSEG à Motorsport.com."

La porte reste donc ouverte à un large éventail de sanctions possibles qui, sur le plan sportif, pourraient aller d'un retrait de points au championnat jusqu'à une suspension pour une ou plusieurs des manches restantes.

Au cas où tu l'aurais manqué :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent "Je peux faire bien mieux" : Bagnaia laisse éclater sa frustration sur sa Ducati

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Oriol Puigdemont





Pourquoi les tensions entre le MotoGP et les pilotes s’accentuent autour du Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



19 h



Pourquoi les tensions entre le MotoGP et les pilotes s’accentuent autour du Qatar





Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



2 j



Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité





Le MotoGP cherche un compromis avec les pilotes pour le Grand Prix du Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



3 j



Le MotoGP cherche un compromis avec les pilotes pour le Grand Prix du Qatar

Plus de

Yamaha Factory Racing





Quartararo espère retrouver les conditions du sprint à Sepang : le potentiel sur le sec est "vraiment limité"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



19 h



Quartararo espère retrouver les conditions du sprint à Sepang : le potentiel sur le sec est "vraiment limité"





Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait





Fabio Quartararo 19e et furieux : "Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant souffert à Sepang"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Fabio Quartararo 19e et furieux : "Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant souffert à Sepang"

Dernières actus





Les pilotes MotoGP accentuent la pression dans une ultime tentative pour éviter le Grand Prix du Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



2 min



Les pilotes MotoGP accentuent la pression dans une ultime tentative pour éviter le Grand Prix du Qatar





Liam Lawson disqualifié des qualifications du GP de Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



21 min



Liam Lawson disqualifié des qualifications du GP de Mexico





Verstappen "dans le coup pour la pole" mais frustré par le trafic



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



7 h



Verstappen "dans le coup pour la pole" mais frustré par le trafic





Hamilton savoure une pole historique avec Ferrari : "Tout est dans la tête"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



8 h



Hamilton savoure une pole historique avec Ferrari : "Tout est dans la tête"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire