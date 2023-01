Ces pilotes MotoGP qui sont revenus chez un constructeur

Charger le lecteur audio

Après deux saisons particulièrement difficiles qui ont pesé aussi bien sur ses performances que sur son mental, Pol Espargaró a fait le choix de revenir chez KTM à compter de 2023. Il avait quitté le constructeur autrichien fin 2020, après quatre années durant lesquelles il avait développé la RC16 et connu la meilleure période de sa carrière en MotoGP, pour vivre son rêve de rouler au sein du HRC. Un rêve qui a fini par tourner au cauchemar et qui lui fait choisir à nouveau son constructeur fétiche, mais également l'équipe Tech3 chez qui il a roulé à son arrivée dans la catégorie entre 2014 et 2016, à l'époque sur une Yamaha.

Si les changements de constructeurs se font souvent dans un sens, il n'est pas rare de voir des pilotes faire machine arrière, ce qui a été le cas pour plusieurs d'entre eux en MotoGP. À l'inverse de l'Espagnol, d'autres ont choisi de revenir chez la marque à l'aile dorée, à l'image d'Alex Barros, parti en 2003 pour une saison chez Yamaha, et de retour en 2004 et 2005, avant de signer chez Ducati avec qui il a fini sa carrière en catégorie reine.

Avec un parcours quelque peu semblable à celui du Brésilien, Carlos Checa est parti de chez Yamaha fin 2004 après trois saisons pour effectuer une année avec Ducati. Revenu chez Yamaha dès 2006, il a pris la direction de Honda avant de quitter la catégorie.

Homme fort de Ducati dès l'arrivée du constructeur en MotoGP en 2003, Loris Capirossi a passé cinq saisons avec la marque italienne, auréolées de 23 podiums, avant de signer avec Suzuki pour trois ans. Il est revenu en 2011 chez les Rouges, pour une dernière saison avant de tirer sa révérence.

Des parcours similaires

Tour à tour pilotes d'essais au HRC, Stefan Bradl et Hiroshi Aoyama ont connu des trajectoires semblables. Tous deux sont arrivés chez Honda en MotoGP après avoir été titrés dans la catégorie intermédiaire, en 2009 pour le Japonais et en 2012 pour l'Allemand. Ce dernier a rejoint Yamaha puis Aprilia en 2015 avant de se diriger vers le WorldSBK, décision également prise par Aoyama en 2012, avant que celui-ci ne revienne un an en MotoGP sur une CRT FTR. Il a effectué son retour chez Honda en 2014, avant de devenir essayeur de la marque et de remplacer plusieurs pilotes blessés jusqu'en 2017. Un poste repris par Bradl qui, depuis 2019, est pilote d'essais et remplace les titulaires blessés, principalement Marc Márquez.

Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow ont également connu des parcours similaires. Coéquipiers dans l'équipe Tech3 en 2012 puis au sein du team officiel Ducati en 2014, ils ont par la suite évolué chacun chez un constructeur différent, Ducati pour l'Italien et Honda pour l'Anglais, où ils ont roulé respectivement huit et six saisons. Dovizioso est finalement revenu chez la marque d'Iwata en milieu d'année dernière, à nouveau dans son team satellite bien que celui-ci était alors RNF. Las de son absence de résultats, il a décidé de prendre sa retraite au terme du GP de Saint-Marin et a été remplacé jusqu'au dernier GP par Crutchlow, devenu pilote d'essais pour Yamaha.

Andrea Dovizioso devant Cal Crutchlow et Ben Spies au GP d'Allemagne 2012.

Les Champions du monde Casey Stoner et Nicky Hayden ont quant à eux choisi de revenir chez Honda après avoir tous deux effectué un parcours chez Ducati. S'il n'a roulé qu'une saison avec la marque japonaise lors de son année de rookie, l'Australien y est revenu en 2011, cette fois dans l'équipe Repsol Honda officielle, où il a décroché son deuxième sacre mondial avant de mettre un terme à sa carrière. De son côté, le #69 a connu six saisons chez Honda, avec qui il a décroché le titre en 2006, puis cinq chez Ducati de 2009 à 2013. Il est revenu au sein de la firme nippone via la nouvelle catégorie Open avant de partir en WorldSBK à compter de 2016. Il a néanmoins refait deux apparitions lors de remplacements cette même année.

Quand les équipes s'en mêlent

Certains pilotes n'ont pas changé volontairement de constructeur mais ont découvert de nouvelles machines par l'intermédiaire de leur équipe, passée d'un giron à un autre. C'est le cas de Karel Abraham, dont l'équipe Cardio AB Motoracing est passée par Ducati, ART et Honda entre 2012 et 2014. Faisant lui aussi parti des pilotes qui ont effectué un passage par le WorldSBK, le Tchèque est revenu en 2017 en MotoGP, cette fois chez Avintia, et a ainsi bouclé la boucle en retrouvant Ducati, marque avec laquelle il avait roulé à son arrivée dans la catégorie.

Héctor Bárbera a pour sa part connu la situation inverse. Arrivé en MotoGP en 2010 chez Aspar, il y a passé une saison avant de signer chez Pramac, équipe également fournie par Ducati. Il a ensuite pris la direction d'Avintia en 2013, qui roulait avec FTR, mais s'est associé avec Ducati dès l'année suivante. Le pilote espagnol a ainsi retrouvé son premier constructeur, par l'intermédiaire de son équipe.

Les exceptions

Parmi les retours chez un constructeur, il y a le cas particulier de Toni Elías, revenu chez trois d'entre eux. Pour sa première saison en MotoGP, en 2005, l'Espagnol avait roulé pour Yamaha avant de prendre la direction de Honda. Resté deux saisons, il est ensuite parti pour Ducati avant de revenir chez Honda en 2009 puis en 2011, après un retour dans la catégorie intermédiaire. Alternant alors les saisons en Moto2 puis en MotoGP, il est tour à tour revenu chez Ducati en 2012 puis chez Yamaha en 2013. Elías a également retrouvé une équipe, comme Pol Espargaró, en revenant chez Gresini en 2009 et 2010 après y avoir couru en 2007.

Deux autres pilotes seulement ont combiné un retour chez un constructeur et au sein de la même équipe. Marco Melandri a rejoint les rangs de Honda en 2005 avant de s'en aller chez Ducati puis Kawasaki en 2008 et 2009. Revenu chez Honda en 2010, il a réintégré le team Gresini, pour lequel il avait roulé en 2007. La saison suivante, il a pris le chemin d'Aprilia avant de quitter le MotoGP pour le WorldSBK.

Le retour le plus connu reste sans aucun doute celui de Valentino Rossi, parti de l'équipe officielle Yamaha en 2011 après sept saisons couronnées de succès et de quatre titres mondiaux, pour Ducati où l'alchimie n'a pas pris. Reprenant sa place chez Yamaha en 2013, il est progressivement revenu au sommet en jouant à nouveau le titre durant plusieurs saisons, avant de prendre sa retraite fin 2021.

Marco Melandri et Valentino Rossi au GP de Malaisie 2010.