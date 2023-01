Ces pilotes MotoGP qui ont un virage à leur nom

Charger le lecteur audio

En 2022, Jack Miller a eu le privilège de voir son nom donné au virage 4 du circuit de Phillip Island. Avec le désormais "Miller Corner" officiellement ancré sur le tracé australien, le voici qui cohabite avec ses compatriotes Casey Stoner, Mick Doohan et Wayne Gardner, eux aussi mis en avant sur cette piste pour leur illustre carrière.

Cette décision a fortement surpris Miller, dont le palmarès en toute objectivité se situe en-deçà de celui des trois Champions du monde malgré une deuxième place au championnat Moto3 en 2014 et quatre victoires sur un total de 32 podiums dans la catégorie MotoGP, mais qui a eu pour but de mettre en avant l'homme, qui par son naturel très franc et ses célébrations exubérantes promeut à sa manière la discipline.

"J'aime ce sport, j'aime tout de ce sport. Et ça montre que, sans être Champion du monde ou quelque chose comme ça, être un gars sympa qui va vite de temps en temps finit par payer", avait commenté Miller à l'époque, jugeant "assez surréaliste" de recevoir cette distinction. "Je n'en suis vraiment pas digne, mais je le prends, c'est génial d'avoir mon nom ici, sur cette piste incroyable !"

Il faut dire que peu de pilotes ont eu l'honneur de voir leur nom associé à un virage, hommage symbolique célébrant généralement une carrière illustre. Depuis la création du MotoGP, en 2002, Miller n'est que le sixième. Dani Pedrosa a reçu cet honneur en 2019, quelques mois après avoir pris sa retraite de titulaire, lorsque le circuit de Jerez − dont il détient le record de podiums en MotoGP, dix entre 2006 et 2017 − lui a dédié le virage 6 au #26.

L'année précédente, c'est le COTA qui avait décidé de renommer son virage 18 en l'honneur de Nicky Hayden, Champion du monde MotoGP en 2006 et disparu en 2017 dans un accident de vélo. La colline surplombant cette courbe est elle-même devenue la "Hayden Hill", ornée d'un immense numéro 69.

Inauguration de "Hayden Hill" au Circuit des Amériques.

Marc Márquez a quant à lui été célébré au MotorLand Aragón, son circuit préféré parmi ceux sur lesquels il a couru. Le #93 se dirigeait vers son cinquième titre MotoGP lorsque son nom a été donné au virage 10 − un virage à gauche, bien entendu ! Autre pilote espagnol ayant reçu cet honneur si spécial : Jorge Lorenzo. Le #99 a vu la courbe 13 du circuit de Jerez rebaptisée dès 2013. Un virage mythique qui avait vu Valentino Rossi* et Sete Gibernau livrer une lutte devenue légendaire en 2005, et qui allait connaître un nouveau moment fort précisément cette année-là, lorsque Lorenzo s'y est fait dépasser par Márquez dans le dernier tour dans une manœuvre qu'il jugéa trop musclée...

Le premier pilote MotoGP ayant eu l'honneur de donner son nom à un virage, et qui plus est lorsqu'il était lui aussi encore en activité, n'est autre que Casey Stoner. Pour son dernier Grand Prix à domicile, en 2012, l'Australien a reçu les hommages du circuit de Phillip Island, qui a renommé son virage 3 pour célébrer sa carrière, et notamment ses deux titres mondiaux.

Mais les Grands Prix moto n'ont bien sûr pas attendu l'avènement du MotoGP pour lancer ce type d'hommage. Laguna Seca possède sa Rainey Curve (le virage 9 qui fait honneur à Wayne Rainey), Wayne Gardner a donné son nom à la ligne droite de Phillip Island, Sito Pons au virage 5 de Jerez... Le circuit Ricardo Tormo de Valence porte également les noms de Manuel Herreros (Champion du monde 80cc en 1989) ou encore de Nico Terol (Champion du monde 125cc en 2011) dans les virages 12 et 4.

Et puis, il y a les stars parmi les stars... Les cinq titres de Mick Doohan lui ont valu de voir rebaptiser le virage 1 de Phillip Island et le 2 de Valence en son honneur ; Jorge "Aspar" Martínez (quatre titres 80cc et 125cc dans les années 1980) a donné son nom au premier virage de Valence et à la courbe 8 de Jerez − où il ne reste, à vrai dire, plus beaucoup de place. Quant à Ángel Nieto (13 titres 50cc et 125cc entre 1969 et 1984), son souvenir est associé au virage 6 de Valence et au 9 de Jerez, qui porte également son nom dans son appellation officielle.

* Et Valentino Rossi, nous direz-vous ? Eh bien, il n'a jamais voulu que l'on donne son nom à un virage !