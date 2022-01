Plateau MotoGP : ce qui change en 2022

Il y aura 24 pilotes engagés sur l'ensemble de la saison 2022, soit deux de plus qu'en 2021, grâce à une certaine recomposition du plateau. Avintia a en effet quitté la catégorie mais VR46, l'équipe de Valentino Rossi, fait son arrivée avec sa propre structure pour faire rouler Luca Marini et Marco Bezzecchi, tandis qu'Aprilia et Gresini sont désormais des entités séparées.

À l'heure de redevenir une équipe indépendante, Gresini s'est associé à Ducati, tout comme VR46, ce qui signifie qu'il y aura un total de huit Desmosedici sur la grille, soit le tiers du plateau. Le seul autre changement parmi les équipes concerne la mue de Petronas SRT en WithU RNF, le pétrolier et le circuit de Sepang s'étant retirés du projet malaisien. La nouvelle structure reste toutefois le team satellite de Yamaha.

Dans son équipe d'usine, la marque d'Iwata aligne encore le Champion en titre Fabio Quartararo, sous contrat jusqu'à fin 2022, et Franco Morbidelli, arrivé au cours de l'année 2021 suite au départ de Maverick Viñales et engagé jusqu'à la saison 2023 incluse. Rien ne bouge dans les autres équipes officielles, qui avaient déjà majoritairement des pilotes sous contrat jusqu'à fin 2022. Pendant l'année qui s'est écoulée, Viñales a trouvé refuge chez Aprilia et Ducati a levé l'option pour prolonger Miller.

Dans les formations satellites, Pramac, l'équipe de Johann Zarco, et LCR sont les seules à avoir un duo inchangé. Tech3 accueille pour sa part les deux premiers pilotes du Moto2, Remy Gardner et Raúl Fernández, déjà coéquipiers en 2021. Les anciens pilotes Avintia sont quant à eux partis dans deux équipes différentes : Marini a donc rejoint VR46 et Enea Bastianini retrouve Gresini, tous deux pour être alignés aux côtés d'un rookie venu du Moto2, Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio respectivement.

Le cinquième pilote débutant est Darryn Binder, qui fait son entrée chez RNF. Il partagera le stand avec Andrea Dovizioso, arrivé dans cette structure fin 2021. Le Sud-Africain sera très observé, premier pilote depuis Jack Miller à faire le grand saut du Moto3 vers le MotoGP, sans en passer par la catégorie intermédiaire.

On le sait, la saison 2022 sera la première de l'ère MotoGP sans Valentino Rossi, qui a tiré sa révérence après 26 saisons dans le Championnat du monde. Danilo Petrucci et Iker Lecuona ont également quitté la catégorie reine à la fin de la saison dernière. Le premier s'est reconverti en rallye-raid pour disputer le Dakar avec KTM tandis que le second a signé chez Honda en WorldSBK.

Le plateau MotoGP 2022