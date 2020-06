Aleix Espargaró : "Difficile de dire non à Repsol Honda"

Les frères Espargaró ont été sous les feux des projecteurs ces derniers jours. Aleix a en effet prolongé son contrat avec Aprilia jusqu'en 2022, quelques jours seulement après que Motorsport.com a révélé que son jeune frère Pol quitterait la saison prochaine KTM pour l'équipe officielle Honda. L'aîné de la fratrie, qui fêtera bientôt ses 31 ans, espère finir sa carrière avec le constructeur italien, qui le voit comme son "capitaine". Il se dit en tout cas très heureux à l'idée que son frère puisse rejoindre celle qu'il décrit comme "la meilleure équipe du monde".

"Pol est du genre à ne pas lâcher", décrit-t-il dans une interview pour la chaîne TVE. "On se voit presque tous les jours mais on parle de tout sauf de moto. Compte tenu du travail qu'il a accompli chez KTM, qui est impressionnant, et de là où il a mené cette moto, lui et lui seul, j'aimerais beaucoup qu'il puisse se battre pour des podiums avec eux. Mais si on lui offre la moto championne, la meilleure moto du monde comme l'est par exemple la Honda, je serai très heureux pour lui."

"Pouvoir voir mon frère chez Repsol Honda ce serait génial, une récompense pour son parcours. C'est un pilote très talentueux et il s'en sortirait très bien. Après, il faut voir ce que lui dicte son cœur, les deux projets sont très intéressants. Même si cela peut être très attirant de dire oui au HRC, le projet KTM me paraît aussi très attrayant. C'est une décision qui n'est pas du tout facile."

Bien que l'accord entre Pol Espargaró et Honda ait été conclu verbalement, il ne peut être rendu public avant une date précise en raison d'une clause du contrat qui le lie à la marque autrichienne. Cela pourrait mener à penser que sa décision finale n'a pas encore été prise. même si Mike Leitner a admis que l'équipe autrichienne était en quête d'un remplaçant. Aleix Espargaró, quant à lui, indique qu'il ne croit pas que l'accord soit conclu et qu'il pense que KTM va se battre pour garder son frère.

"Je sais que KTM pousse fort, qu'il a beaucoup de valeur à leurs yeux et qu'ils veulent qu'il reste. Mais je ne sais pas à quel point Honda va vouloir mon frère. Ceci dit, quand une équipe comme Ferrari, par exemple, vous appelle, il est très difficile de dire non. Repsol Honda est la 'dream team' de l'Histoire du MotoGP et s'il a cette option, il ne sera pas facile de dire non", pressent-il. "Quand on était petits, Pol et moi avons grandi en regardant Doohan, Crivillé et Dani Pedrosa gagner avec cette moto. Pour tous les pilotes de notre génération, si cette option se présente le monde s'arrête."

Selon Aleix, rejoindre Repsol Honda serait un véritable challenge pour Pol Espargaró, car il se battrait alors avec les mêmes armes que Marc Márquez, titré six fois en sept ans avec cette équipe. "C'est un défi vraiment énorme. Beaucoup de gens disent que la Honda est une moto difficile, mais c'est la moto Championne du monde, la meilleure, elle gagne le championnat chaque année. Il est vrai que Marc est un extraterrestre, le meilleur pilote de l'Histoire, mais je suis sûr qu'il ne gagnerait pas le championnat avec la Vespa que j'ai dans mon garage."