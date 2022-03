Pol Espargaró : Les essais en Indonésie, "une perte de temps et d'argent"

Charger le lecteur audio

Pol Espargaró avait terminé le premier Grand Prix de la saison le sourire jusqu'aux oreilles, mais deux semaines plus tard, le pilote espagnol faisait grise mine à la conclusion de la seconde manche. Seul représentant de Repsol Honda à avoir pris le départ de la course en Indonésie, à la suite du forfait de Marc Márquez, le #44 a bouclé à la 12e place ce qu'il a décrit comme ayant été un week-end "cauchemardesque".

Il était pourtant arrivé à Mandalika impatient d'en découdre. Après avoir joué la gagne à Losail, il retrouvait une piste sur laquelle il s'était montré le plus rapide lors des essais de pré-saison, à peine un mois plus tôt. Mais entre-temps, le changement de carcasse pneumatique décidé afin de faire face à la chaleur qui régnait sur place a joué un mauvais tour au clan Honda, au point qu'Espargaró ait jugé le travail réalisé en amont comme ayant été une perte de temps et d'argent.

"Il faut que ce soit pareil qu'aux tests, quoi qu'on y ait eu, car on crée un gros bordel si on va sur des tests, qu'on prépare la moto pour quelque chose et qu'ensuite on arrive à la course et on fait des choses complètement différentes. On a passé pas mal de temps ici pendant la pré-saison pour faire en sorte que la moto [soit adaptée] à cet endroit, et pour nous cela a été une perte de temps et d'argent de venir ici pendant la pré-saison car on est arrivé ici et ce qu'on avait fait pendant les tests avait zéro valeur pour ce week-end", estimait-il à l'issue du Grand Prix, ayant déjà jugé ce changement pneumatique "injuste" en marge des essais libres, où Honda est apparu à la peine.

Son team manager Alberto Puig s'est montré particulièrement ferme à l'issue du week-end, requérant une discussion approfondie avec Michelin afin de faire la lumière non seulement sur ce manque de performance de ses pilotes durant ce Grand Prix, mais aussi sur les nombreuses chutes de Marc Márquez, dont les conséquences ont une nouvelle fois été majeures puisque le #93 subit une nouvelle paralysie d'un nerf optique lui causant des troubles de la vision. Michelin n'a pas tardé à réagir, estimant que les équipes en difficulté s'étaient trompées dans leurs réglages.

Vivement l'Argentine

Pol Espargaró, lui, pensait déjà à l'épreuve suivante lorsqu'il a quitté l'Indonésie, avec un souhait : "Revenir à une base normale, à une moto normale, à un endroit différent. Je m'étais senti super bien pendant le test, mais je n'ai pas pu montrer cette performance pendant le week-end. Tout peut changer du jour au lendemain. On va maintenant tourner la page et se concentrer sur la prochaine, en Argentine, qui sera, je pense, bien meilleure pour nous tous."

"Tout s'est mal passé ce week-end. On n'a pas trop mal commencé, mais ensuite on a découvert ce problème avec les pneus. Ensuite, en EL2 on a eu un problème de freins et on n'a pas pu se qualifier directement [pour la Q2], puis en qualifs on s'est trouvé encore plus en difficulté avec les pneus car tout le monde était rapide", résumait-il, agacé, dimanche soir, estimant avoir d'autant plus subi les effets de la poussière et du manque de visibilité en étant parti loin.

"Les services du HRC sont très bons, donc on essaye d'analyser ce qui n'a pas été et ce qu'on peut améliorer pour l'avenir. C'est comme ça. On est sixièmes [du championnat], à seulement dix points du premier, après un week-end cauchemardesque, donc ça n'est pas mal du tout. Le week-end tout entier a été fait de hauts et de bas pour nous."