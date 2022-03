Michelin modifie sa carcasse et pourrait rebattre les cartes

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Indonésie va poser des défis importants aux pilotes. Ils sont déjà nombreux à craindre la forte chaleur de Mandalika, éprouvante pour les motos, les organismes mais aussi les pneus. Michelin redoute particulièrement cette course, le tracé comme la chaleur pouvant accélérer la dégradation des gommes.

"Je pense que Mandalika sera le Grand Prix le plus difficile de la saison pour nous", a déclaré Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues de Michelin à l'édition italienne de Motorsport.com. "Nous avons vu durant le test que le circuit était très exigeant sur les pneus. C'est une piste très rapide, qui sollicite beaucoup le coté droit, à l'avant comme à l'arrière."

"La température de la piste est toujours très élevée et il y a un nouvel asphalte, ce qui est un élément qui accélère l'usure habituellement, en plus d'augmenter la température des pneus. Donc nous avons déjà vu que ce n'est pas un circuit facile."

Pour répondre à cette problématique, Michelin a fait un changement déjà évoqué à l'issue des tests, en passant à une carcasse différente mais en conservant les mêmes composés : "Nous avons décidé d'utiliser la construction arrière que l'on apporte habituellement en Thaïlande et en Autriche, conçue pour maintenir une température plus basse, parce que nous avons vu que le problème de température était généralisé."

Les pneus ont souffert au test de Mandalika

"En optant pour ce changement de carcasse, nous avons décidé de conserver les trois composés que nous avions pour les tests, confirmant aussi le tendre, que nous pensions à changer. Nous pensions que cette solution était la moins 'invasive' pour les équipes et les pilotes. En raison du tracé, les trois pneus seront asymétriques, plus durs sur le côté droit."

À l'avant, les pneus tendre et medium testés en février ont été validés mais Michelin proposera aussi le dur, évalué par Honda et KTM, tous dans des versions symétriques. Le manufacturier clermontois a également apporté une quatrième spécification conçue pour éviter des surchauffes. "Il ne s'agit pas d'une nouvelle solution : les équipes la connaissent parce que nous l'avons utilisée à Misano, également très exigeant sur l'avant, quand l'asphalte a été refait", a précisé Taramasso. "Le composé sera intermédiaire et il faut préciser que ce n'est pas une solution de secours puisque les équipes l'auront à disposition dès le début du week-end."

Plusieurs pilotes vont devoir découvrir la carcasse

Les changement apportés par Michelin étaient au cœur des discussions ce jeudi dans le paddock de Mandalika. Tout ou presque a changé en un mois sur le circuit puisque l'asphalte a aussi été refait, du dernier virage jusqu'à la fin du premier secteur, ce qui va priver les pilotes de repères.

"Il faut repartir à zéro, parce qu'il y a une carcasse différente, l'asphalte a été refait dans beaucoup de virages", a souligné Pol Espargaró, auteur du meilleur chrono en février mais incertain de ses chances ce week-end : "Ce qu'on a fait durant le test était utile pour apprendre la piste mais concernant le reste, il faudra repartir à zéro. C'est pour ça que je ne sais pas à quoi m'attendre ce week-end, même si le test a été bon."

Pol Espargaró et Fabio Quartararo

Jack Miller s'est voulu rassurant. Le pilote Ducati a précisé que la construction du pneu arrière apportée à Mandalika lui était "familière" puisqu'elle a déjà servi par le passé et a précisé que Michelin craignait que la chaleur puisse générer du blistering, une apparition de cloques sur la surface de la gomme. "On sait que c'est un pneu sûr", a-t-il déclaré. "Au final c'est la même chose pour tout le monde, on a tous les mêmes pneus donc on devra faire au mieux avec."

D'autres pilotes vont en revanche découvrir cette spécification et auront peu de temps pour s'y adapter : "C'est une carcasse de 2018 avec laquelle je n'ai jamais roulé", a expliqué Fabio Quartararo, appuyé par son vice-Champion Pecco Bagnaia, qui s'attend à une évolution dans le comportement des motos : "C’est une inconnue pour tout le monde, car par rapport aux tests nous avons une carcasse très dure et qui a moins de gomme, donc c’est une construction différente qui a moins d’adhérence", a expliqué le Turinois. "Je pense que les qualifications seront très importantes, mais pour l’usure des pneus, ça sera plus important de faire beaucoup de tours de façon régulière."

Autre pilote disposant de la Ducati version 2022, Johann Zarco ne pense pas que ce pneu posera des difficultés particulières au clan italien, même s'il pourrait influencer la hiérarchie : "Ça peut peut-être aider KTM, ils peuvent retrouver le pneu avant qu'ils aimaient beaucoup. Nous, je trouve qu'on arrive à s'adapter assez rapidement sur le pneu avant puisqu'on a un avant plutôt bon."

Le comportement des pneus sera également influencé par l'état de l'asphalte. Ce dernier se décomposait durant les tests, au point de former des projectiles et une poussière se transformant en boue à cause de la pluie, ce qui a poussé les organisateurs à refaire un tiers de la surface. Particulièrement inquiet pour la phase de départ à l'issue du test de Mandalika, Johann Zarco ignore si la surface sera suffisamment nettoyée.

"Si c'est sale comme pendant les tests, ça sera un gros problème pour la course, c'est certain. Je dois voir l'état de la piste mais le jeudi ce n'est pas possible de bien comprendre. Je ne sais pas, ils ont peut-être des machines pour nettoyer la piste. C'est vraiment une inconnue, mais j'essaie de ne pas trop y penser parce que ça ne changera rien. Avec le Moto3 et le Moto2 qui roulent, ça sera peut-être un peu mieux mais pas parfait. Ce qui il y avait sur la piste était bizarre, on verra demain. Si c'est comme dans les tests, au départ deux ou trois partiront bien et les autres auront du patinage."