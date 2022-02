Mandalika n'est "pas prêt pour une course" selon Rins

Charger le lecteur audio

Bien que les conditions aient été bien meilleures que vendredi, l'état de la piste est resté un sujet au cœur des discussions à l'issue de la deuxième journée d'essais à Mandalika. Le circuit qui accueillera son premier Grand Prix dans cinq semaines a posé de grandes difficultés aux pilotes vendredi, à cause de la pluie tombée dans la nuit, mais surtout d'une grande quantité d'impuretés sur le bitume, si bien qu'au fil des passages des pilotes, l'eau présente sur la piste est devenue boueuse.

Un nettoyage de la piste a pris 1h30 vendredi matin mais c'est finalement l'accumulation des tours qui a permis d'améliorer la situation, une trajectoire gommée se dessinant. De quoi pousser certains pilotes à s'insurger face à ce rôle de "nettoyeurs" de piste qui leur a incombé. "Quand la piste s'est asséchée, la boue est devenue comme de la poudre", expliquait Jack Miller vendredi, plus pragmatique. "C'est devenu de la poussière qui volait. La seule chose à faire, c'est ce que j'ai fait : essayer de prendre la piste, savoir qu'on allait un peu souffrir un peu à nettoyer la piste avec la poussière, mais que ça allait s'améliorer."

La deuxième journée a moins été troublée par ces conditions difficiles et la référence a été abaissée de plus d'une seconde, Luca Marini ayant réalisé un chrono en 1'31"289. Pas de quoi rassurer Álex Rins pour autant, à un mois du Grand Prix d'Indonésie. "La piste n'est pas prête pour une course", a estimé le pilote Suzuki à l'issue de ce deuxième jour. "C'est sûr que si le Moto2 et le Moto3 étaient là, ils aideraient à nettoyer plus la piste, mais pour un test c'est suffisant."

Le nettoyage de la piste effectué vendredi n'a pas été suffisant

Marini estimait aussi que le circuit n'était pas prêt vendredi. Jugeant "assez étrange" et même "assez dangereux" que l'on demande aux pilotes de balayer la piste. L'Italien du team VR46 a prévenu qu'il ne sera pas possible de faire la même chose dans le week-end de course : "Avec ces conditions de piste, il aurait été impossible d'avoir une course [vendredi], car même quand on était derrière un autre pilote on était frappé par beaucoup de gravier et ça faisait un peu mal aux épaules, aux mains. Et la visière était toute sale, comme en F1 par exemple."

"Je vais devoir mettre un casque neuf pour [samedi], car j'ai suivi d'autres pilotes dans ma première sortie et c'était impossible de rester derrière eux. C'était une situation étrange [vendredi] et j'espère que pour le Grand Prix ça ne sera pas comme ça, il faut qu'ils soient plus préparés, c'est certain. Le circuit n'est pas à 100%, or pour venir avec le MotoGP je pense qu'on a besoin que tous les circuits soient à 100% pour la sécurité et toutes les raisons qu'on connait."

Rins et Zarco espèrent un nettoyage de la piste

Une réunion de la Commission de sécurité est prévue ce samedi et Rins espère qu'une solution plus efficace que celle employée vendredi matin sera trouvée pour que le circuit soit propre quand le plateau du MotoGP le retrouvera dans cinq semaines.

"La première chose à leur demander, c'est d'améliorer les conditions de l'asphalte, de le nettoyer. S'il faut essayer de faire tourner des voitures pendant dix heures, faisons-le !" a-t-il demandé, déplorant d'autres problèmes de sécurité sur le circuit : "Entre les virages 5 et 6, le vibreur n'est pas totalement droit. Ce genre de choses."

Sans nettoyage intégral de la piste, seule la trajectoire devrait rester praticable, rendant par la même occasion tout dépassement difficile et faisant que toute erreur se paye très cher. De nombreux pilotes pourraient également être désavantagés au départ puisqu'en l'état, seul le milieu de la piste est propre dans la ligne droite principale.

"Si on veut prendre un bon départ, il faut se qualifier deuxième, cinquième ou huitième !" a résumé Johann Zarco. "Il faut utiliser cette trajectoire. L'endroit où on roule en ligne droite est assez propre, mais si on part d'une autre position, c'est difficile. J'espère qu'ils feront quelque chose. La première ligne ça ira, mais la position idéale est la deuxième. Si on se contente de rouler [pour nettoyer la piste], le grip ne sera pas bon. Sur les côtés ça sera très sale."

"C'est dur de mettre de la gomme sur la grille. On ne va pas rouler sur les côtés en EL1 ou EL2, on a d'autres choses à faire. S'ils nettoient, je ne sais pas si ce sera suffisant parce qu'il faut aussi de la gomme. Ça sera difficile."

Johann Zarco

En quête de solutions, Zarco a jugé la présence du Moto3 et du Moto2 au GP d'Indonésie peu déterminante puisque les trajectoires seront identiques. "On pourrait faire comme Valentino [Rossi] en 2004 au Qatar !" a suggéré le pilote tricolore avec humour, rappelant le nettoyage illicite effectué sur la grille par l'entourage du #46 : "Prendre un scooter et faire des burn-outs partout. C'est peut-être une solution. Je pense qu'on ne manque pas de scooters en Indonésie, on demandera à tout le monde de faire des burn-outs entre le samedi et le dimanche !"

Quant à Andrea Dovizioso, il ne se montre guère optimiste, estimant que le niveau d'adhérence ne peut plus vraiment progresser. "À mon avis, ça ne va pas beaucoup changer", lâchait le pilote RNF vendredi. "Si on regarde les chronos du Superbike, je pense que le grip était presque normal sur la trajectoire [vendredi]. Je n'ai pas d'expérience sur cette piste, donc je ne peux pas savoir. Ça va s'améliorer, c'est sûr, mais sur la trajectoire je pense que c'est plus ou moins ce qu'on peut obtenir au début d'un week-end [de course]."