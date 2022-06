Pol Espargaró a "du mal à respirer" après son highside

Charger le lecteur audio

Pol Espargaró est tombé deux fois au premier virage en EL1 au Sachsenring, et la deuxième chute a été très lourde. Parti en highside, il est retombé sur le dos et a eu besoin de quelques instants pour se relever, sa respiration était coupée. Sa séance s'est arrêtée là mais Espargaró a pu prendre part aux EL2 malgré une douleur restée présente.

"Je suis encore en vie après la deuxième [chute], ce qui est bien !", a déclaré le Catalan sur le site officiel du championnat. "La première était normale, j'ai perdu l'avant, d'autres pilotes ont aussi perdu l'avant à cet endroit comme moi. Les conditions de piste n'étaient pas parfaites, j'ai trop attaqué et c'est pour ça que je suis tombé. Pour la deuxième, perdre l'arrière comme ça en pneu neuf n'est pas normal. On ne comprend pas très bien mais c'est ce qu'il s'est passé. Il faut faire avec, j'ai un peu mal aux côtes, j'ai du mal à respirer complètement."

De telles douleurs sont susceptibles de redoubler après une nuit de sommeil mais Espargaró a bon espoir d'être en mesure de prendre la piste samedi. "Je pense qu'avec un peu de kinésithérapie, des anti-inflammatoires et des antalgiques, je pourrai bien dormir ce soir, donc j'espère que j'irai bien demain et que ça ne sera pas un gros problème", a-t-il assuré lors de sa rencontre avec les journalistes.

"Je pense que je n'ai rien de cassé, c'est surtout gonflé au niveau du coude et des côtes, mais j'ai connu la même chose à Valence [en novembre, ce qui avait provoqué un forfait], j'avais un peu plus mal et je n'avais rien de cassé."

Pol Espargaró n'a eu aucune alerte avant d'être éjecté de sa Honda. En piste avec un pneu dur, offrant par nature moins d'adhérence que les deux autres, il a été piégé dans un virage à droite, les plus délicats au Sachsenring puisqu'il n'y en a que trois et qu'il est difficile de maintenir le pneu en température sur le flanc droit. Espargaró a également précisé qu'il était en piste avec un pneu préchauffé, des gommes non utilisées lors d'un précédente course.

"Je n'étais pas sur les gaz, c'était le deuxième tour avec un pneu neuf et il était à une bonne température. C'était un pneu dur et préchauffé, que nous avions mis de côté, donc je l'ai pris pour trois tours et je l'ai retiré parce qu'habituellement ils sont moins performants et offrent moins d'adhérence. Nous ne comprenons pas très bien la chute."

Des nouveautés à tester mais des performances en retrait

Pol Espargaró

S'il est apte à reprendre la piste samedi, Pol Espargaró testera des évolutions sur sa moto, après avoir été frustré de ne pas avoir été choisi pour le faire au Grand Prix de Catalogne, même s'il en a bénéficié au cours du test organisé au lendemain de la course. Ce week-end, ce sera donc à lui d'utiliser le nouveau châssis et le nouveau bras oscillant mais il n'a pour le moment aucune idée de leur efficacité.

"Le problème est que nous n'avons pas suffisamment de pièces de rechange, donc on commencera à les utiliser demain, au cas où il y a une chute. Ce qu'on a doit servir ce week-end et pour la prochaine course [à Assen] et nous n'avions pas assez [de pièces] pour [les utiliser] aujourd'hui."

"Nous avons un package aéro dont nous savions qu'il ne fonctionnerait pas sur ce circuit, ce qui a été confirmé, parce qu'il est fait pour des pistes avec de plus longues lignes droites et des virage rapides, où il ne faut pas autant d'appui", a-t-il ajouté. "Nous avons aussi un châssis et un bras oscillant testés à Barcelone [...], ce n'est pas la panacée mais ça devrait fonctionner un peu mieux. Ça devrait nous donner un dixième ou un demi-dixième pour entrer en Q2 [mais] avant de le tester sur ce circuit, je ne sais absolument pas si ça nous aidera."

Les performances du clan Honda ce vendredi et sa 14e place en EL2 n'ont pas vraiment de quoi le rassurer : "Le problème, c'est que même si nous avons gagné une demi-seconde [depuis 2021], les autres ont gagné une seconde et demi. L'an dernier j'étais cinquième et cette année, en étant plus rapide je suis 13e ou 14e".

Avec Germán Garcia Casanova