Espargaró sent que le retour de Márquez va aider Honda à progresser

Marc Márquez sera en piste vendredi à Portimão, une première dans le cadre d'un week-end de MotoGP depuis l'été 2020. Ce retour à la compétition était attendu par tout le paddock et encore plus chez Honda, marque à la peine depuis qu'elle est privée du pilote vainqueur de six des huit derniers championnats disputés. Pol Espargaró, qui a rejoint le team factory cette année, se réjouit également de revoir Márquez en piste puisque le #93 sera une référence tant pour l'équipe que pour lui.

"C'est vraiment important que Marc soit de retour, pour l'équipe, pour Honda, afin d'améliorer la moto", a déclaré le pilote espagnol. "Marc a aussi manqué la saison dernière et la moto a pas mal changé depuis sa blessure. Ce sera bien d'avoir la confirmation de sa part que la moto est bonne. Je ne peux pas le faire parce que je n'étais pas là avant. Marc a vu l'évolution de la moto depuis un an, il la connait bien. C'est bien pour nous tous. Ça va aussi me pousser un peu plus pour savoir dans quels domaines progresser avec cette moto. Tout le monde est assez ému qu'il revienne. Ce sera bien pour le spectacle."

Et alors que certains, comme Johann Zarco, pensent que Portimão ne sera qu'un round d'observation pour Márquez, Espargaró est convaincu que son équipier sera capable de décrocher un bon résultat dès ce week-end : "Marc va être rapide immédiatement. Je n'en ai aucun doute, parce qu'il a fait des tests ici il n'y a pas très longtemps. Marc est Marc, il a passé plus de neuf ans sur cette moto [sept, ndlr], donc il connaît ses points forts et ses points faibles. Je ne sais pas combien de temps cela va lui prendre, mais c'est sûr qu'il sera rapide ici. On s'attend tous à ce qu'il soit fort et qu'il montre ce dont il est capable."

Ce retour de Marc Márquez survient après le pire début de saison que Honda ait connu depuis la création du HRC, en 1982. Qualifiant lui-même son résultat de "dégoutant" au GP de Doha, Pol Espargaró estimait avoir le rythme pour se battre avec les leaders, chose rendue impossible par deux erreurs mais surtout un départ depuis une lointaine 15e place. Le Catalan reste convaincu de pouvoir mieux faire au GP du Portugal s'il obtient une meilleure place en qualifications.

"Je suis honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup dormi depuis le Qatar. Je comptais les jours avant d'être ici. Le Qatar a été un peu injuste avec nous. On a été très performant dans les deux courses, pour se battre pour quelque chose de très bien, pour être sur le podium. Notre rythme était très bon, on revenait sur le groupe de tête dans chacune des deux courses, mais ça n'a pas été payant, parce qu'on partait de très loin. Notre performance était mauvaise en termes de résultats, mais très bonne en termes de chronos."

"J'étais impatient d'être ici, à Portimão, pour recommencer, avoir un meilleur samedi, avoir une position acceptable sur la grille et bien préparer la course. Je pense que la seule chose dont on a besoin, c'est d'un bon samedi. Le reste viendra. On est fort et la moto est bonne. C'est la seule chose qu'il faut. Après les deux courses au Qatar, en regardant les chronos, je me disais 'Ah... j'étais plus rapide qu'eux' et j'ai fini deux places derrière eux à chaque course. C'était un peu douloureux. On va tout tenter ce week-end."

Espargaró est convaincu que Portimão sera un terrain plus favorable que Losail pour poursuivre sa découverte de la RC213V : "Je pense que cette piste va me permettre de beaucoup mieux comprendre la Honda, sachant qu'ils n'ont pas été très bons au Qatar ces dernières années. La situation est différente entre le jour est la nuit, donc c'est assez dur de comprendre la moto sur un tel circuit. L'an dernier, j'ai pris la quatrième place à Portimão, j'ai été performant presque tout le week-end. J'espère que ce sera aussi le cas cette année. Taka [Nakagami] a aussi été très bon l'an dernier, donc la moto fonctionne ici et on verra ce qu'on pourra faire."

