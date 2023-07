Pol Espargaró : "Je veux vraiment retrouver une vie normale"

Près de quatre mois après sa lourde chute pendant les essais du Grand Prix du Portugal, Pol Espargaró a renoué avec la KTM à l'occasion du Festival de Goodwood. Une importante délégation du MotoGP avait fait le déplacement pour multiplier les démonstrations et le Catalan a ainsi pu monter sur sa moto pour la première fois depuis sa blessure, même s'il a déjà repris l'entraînement sur circuit avec d'autres machines.

Espargaró souhaite maintenant oublier les huit fractures, notamment aux vertèbres et à la mâchoire, qui l'ont privé de toutes les courses depuis l'entame de la saison, et cette brève apparition sur la KTM l'a rapproché de sa vie de pilote, avec l'espoir de la retrouver rapidement en compétition.

"C'est sympa de revoir les supporters après ces quatre mois de convalescence passés chez moi à la suite de ma blessure à Portimão", a confié le pilote Tech3 au site officiel du MotoGP. "Je veux revenir à la normalité et ne plus parler de ma blessure. Je comprends, les gens veulent savoir quand je vais revenir [mais] je veux vraiment retrouver une vie normale, commencer à travailler avec l'équipe, retrouver la vitesse et me battre avec ces gars. Je suis impatient."

Les pilotes sont restés à un rythme modeste à Goodwood mais Pol Espargaró a apprécié de retrouver des sensations familières sur la RC16 : "Rien qu'entendre le moteur, mettre les gaz et sentir à nouveau sa puissance, c'est incroyable. On perd ces sensations quand on passe autant de temps chez soi."

Pol Espargaró a retrouvé l'équipe Tech3 à Assen

"Je m'entraîne avec 1000cc que tout le monde peut acheter et la différence est énorme. On le comprend quand on s'arrête quelques mois et que l'on remonte sur ces motos. C'est fou. Je suis impatient de retrouver la vitesse et de retrouver le plaisir avec mon équipe dans le box."

Espéré avant la pause estivale, ce retour pourrait se concrétiser au GP de Grande-Bretagne mais après plusieurs désillusions, le #44 ne veut rien affirmer : "Il faudra un peu de temps avant mon retour mais je suis vraiment impatient de remonter sur une MotoGP."

Pol Espargaró a réalisé des essais sur plusieurs circuits et a notamment pu rouler à Barcelone, qui accueillera le MotoGP en septembre, pour un roulage lui permettant de parfaire sa condition physique après avoir perdu une dizaine de kilos : "Ils m'ont offert un petit créneau pour piloter la moto et j'ai vraiment apprécié. Évidemment, ce n'est pas une MotoGP mais c'est une moto sur laquelle je peux m'entraîner et avec laquelle je peux plus ou moins sentir mes sensations avant de remonter sur une MotoGP. Les sensations étaient vraiment bonnes. C'est sûr qu'il manquait beaucoup de choses."