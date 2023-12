Pramac "attend" encore l'analyse du pneu de Martín au Qatar

Jorge Martín a décroché son plus mauvais résultat de la saison, hors chute, au GP du Qatar, en prenant la dixième place, ce qui lui a coûté cher dans la course au titre face à Pecco Bagnaia. Dès le départ, quand sa moto a failli lui échapper, puis presque à chaque tour, les performances de l'Espagnol n'ont pas été en phase avec ce qu'il a montré dans le reste de la saison, et encore moins avec le sprint qu'il avait dominé la veille, en signant un meilleur temps en 1'53"355 au sixième des 11 tours.

Sur la même piste, avec la même moto, le même pneu (le dur) et une température quasi identique, Martín est passé en l'espace de 24 heures à des chronos dans la fourchette basse et moyenne des 1'53 à des temps beaucoup moins bons. Au cours des 21 tours effectués le dimanche, il en a parcouru quatre dans la fenêtre haute des 1'53, 16 en 1'54 et le 11e en 1'55"039, une seconde et demi moins vite que le même tour pendant le sprint (1'53"417).

À la fin de la course, Martín a attribué sa contre-performance à son pneu arrière, ce dont Michelin s'est fermement défendu. "La performance de Jorge n'a pas été en phase avec les attentes", a toutefois admis Piero Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin.

Une semaine après le GP du Qatar, à Valence, Michelin a informé Pramac que le processus de fabrication du pneu avait été passé en revue et que les analyses n'avaient décelé aucune anomalie, en promettant de continuer à étudier le pneu. Le vendredi, Taramasso s'est présenté à la presse et a déclaré qu'il n'y avait "pas eu de problème de fabrication, ni de problème de qualité avec ce pneu arrière", en prévenant que les analyses de la gomme prendraient plusieurs semaines.

Cette semaine, La Gazzetta dello Sport a publié une interview de Taramasso dans laquelle il attribue les difficultés de Martín à Losail à la façon dont il a géré sa course. Ces déclarations en provenance de Michelin ont suscité la "surprise" chez Pramac, qui attend encore les résultats de l'analyse du pneu utilisé par son pilote, comme l'avait promis le manufacturier clermontois.

"Ducati et nous avons eu une réunion avec Michelin le jeudi à Valence", a déclaré Gino Borsoi, le team manager de Pramac, à Motorsport.com. "Au cours de la réunion, ils nous ont expliqué qu'ils avaient étudié le processus de fabrication du pneu et qu'aucun défaut ou problème n'avait été décelé. [...] Nous n'avons pas de raison d'en douter."

"Durant tout ce processus, Ducati nous a soutenus et accompagnés, en créant un groupe de travail spécial pour analyser tout ce qu'il s'était passé, basé sur les données de Jorge et des autres pilotes Ducati. Nous leurs en sommes très reconnaissants, parce que cela montre l'intérêt et le soutien de l'usine pour tous ses pilotes, qu'ils soient dans l'équipe officielle ou pas."

Jorge Martín

"À aucun moment, durant la réunion du jeudi à Valence, Taramasso n'a mis en cause la responsabilité du pilote pour son manque de performance pendant la course au Qatar, donc nous sommes un peu surpris des déclarations qui ont émergé en ce sens. Nous estimons qu'il s'agit d'un malentendu."

"Il suffit de regarder toutes les données et tous les résultats, hors chutes, des autres courses de Jorge cette saison, et encore plus en voyant qu'il a remporté le sprint la veille. Il est évident que Martín n'a pas oublié comment piloter du jour au lendemain. Il n'y a eu aucun changement, la moto avait les mêmes réglages que le samedi. Les conditions étaient même légèrement meilleures le dimanche que le jour précédent. Mais quelque chose n'a pas fonctionné au début, alors que Jorge est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, au départ."

"Michelin est un manufacturier qui mérite tout notre respect, et naturellement nous ne remettons pas en doute les analyses qu'ils nous assurent avoir conduites pour, à ce stade, déterminer qu'il n'y avait pas de défaillance sur le pneu. Mais j'aimerais aussi qu'ils respectent les analyses que nous avons menées dans l'équipe, avec Ducati, et qui n'ont révélé aucun changement dans le pilotage de Martín, mais une perte d'adhérence du pneu arrière."

En plus de cette "surprise", les propos de Taramasso génèrent une certaine inquiétude chez Pramac, le manufacturier français ayant mis en cause le pilote sans avoir bouclé toutes les analyses.

"Nous attendons encore l'analyse du composé du pneu. Après la course au Qatar, Michelin a rapporté cet exemplaire en France, où ils devaient l'ouvrir pour une analyse approfondie. À ce jour, nous ne savons rien de ces analyses, cela fait un mois et j'espère que nous aurons rapidement des informations. Mais je pense qu'il s'agit d'une analyse suffisamment importante pour ne pas se précipiter et ne pas tirer des conclusions hâtives."

"Taramasso est un professionnel avec une longue expérience en MotoGP, donc je serais surpris qu'il se soit précipité pour incriminer Jorge pour ce qu'il s'est passé au Qatar sans avoir toutes les preuves et données à disposition."