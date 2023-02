La présentation de Repsol Honda aura lieu fin février

Charger le lecteur audio

Honda a officiellement annoncé la date de la présentation de son équipe d'usine en vue de la saison 2023 du MotoGP. Avec une légère rectification par rapport à ce qui avait été initialement communiqué, c'est le 22 février que le team Repsol Honda organisera cet événement médiatique. Comme cela est le cas depuis plusieurs années, le rendez-vous est donné à Campus Repsol, siège madrilène de la compagnie pétrolière qui fait office de sponsor titre indissociable du HRC depuis 1995 et dont l'accord court jusqu'en 2024 inclus.

Marc Márquez et Joan Mir apparaîtront pour la première fois ensemble sous leurs couleurs communes à l'occasion de cet événement, désormais réunis dans l'équipe d'usine du constructeur à l'aile dorée après le départ de Pol Espargaró, remplacé par le Champion du monde 2020. À eux deux, ils auront pour mission de relancer la machine après trois années de dégringolade pour Honda.

D'importants changements sont attendus sur la nouvelle version de la RC213V, la saison dernière ayant été exceptionnellement faible, avec un palmarès vierge de toute victoire et la dernière place parmi les marques engagées. On sait pour le moment que le constructeur a changé de fourniture d'échappement, mais il faudra patienter avant d'en découvrir plus sur les modifications profondes opérées dans une volonté de retrouver les premiers rangs. En coulisses, une restructuration est en tout cas menée, notamment avec le recrutement de l'ancien directeur technique de Suzuki, afin de mettre en place une nouvelle organisation et de chercher à gommer le retard pris d'une manière générale par les marques japonaises, et par le HRC en particulier.

Parmi les cinq constructeurs engagés en MotoGP, Honda sera le quatrième à ainsi lancer sa saison 2023. C'est Yamaha qui a ouvert le bal mi-janvier, mais en dévoilant principalement sa livrée et en maintenant le secret sur sa nouvelle M1. Ducati n'en a pas trop montré non plus lorsque la presse a découvert les Desmosedici sous leurs nouvelles couleurs et, surtout, le #1 ornant le carénage de celle du champion Pecco Bagnaia. La semaine dernière, c'est KTM qui a suivi, affichant ses ambitions à l'aube de sa septième saison dans la catégorie reine. Il faudra en revanche attendre le 10 mars, à la veille des derniers essais, pour découvrir l'Aprilia RS-GP 2023, dernière machine à se dévoiler cette année.

En attendant la reprise des présentations avec Repsol Honda, les équipes MotoGP vont se retrouver à Sepang dans les prochains jours pour deux rendez-vous d'importance : un shakedown de trois jours qui verra les pilotes essayeurs à l'œuvre, puis un test officiel et collectif qui permettra aux titulaires de se remettre dans le bain et de découvrir les nouveautés sorties des ateliers. Un second test aura lieu à Portimão un mois plus tard, ultime rendez-vous avant le coup d'envoi du championnat sur ce même circuit du 24 au 26 mars.

L'équipe satellite de Honda, le team LCR, vient elle aussi d'annoncer la date de sa propre présentation : celle-ci aura lieu en ligne le 7 mars. La formation dirigée par Lucio Cecchinello disposera également d'un nouveau line-up avec l'arrivée d'Álex Rins aux côtés de Takaaki Nakagami.

Les présentations MotoGP 2023

Équipe Date Lieu Monster Energy Yamaha MotoGP 17 janvier Jakarta Photos | Vidéo Gresini Racing MotoGP 21 janvier Cervia Photos Ducati Lenovo Team 23 janvier Madonna di Campiglio Photos | Vidéos Prima Pramac Racing 25 janvier Photos Red Bull KTM Factory Racing 26 janvier Photos | Vidéos Repsol Honda Team 22 février Campus Repsol, Madrid Tech3 GasGas Factory Racing 4 mars LCR Honda 7 mars Aprilia Racing 10 mars CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team 16 mars Estoril Mooney VR46 Racing Team À confirmer

