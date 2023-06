Qualifs - Bezzecchi invincible, Quartararo retrouve la deuxième ligne

Personne n'a pu arrêter Marco Bezzecchi, dominateur depuis le début du week-end, en qualifications à Assen, Pecco Bagnaia s'est relancé après un vendredi difficile en prenant la deuxième place devant Luca Marini.

Derrière ce triplé 100% italien cette première ligne verrouillée par Ducati pour la deuxième fois de la saison après l'Argentine, Fabio Quartararo a renoué avec la deuxième ligne, au terme d'une séance marquée par un incident atypique impliquant Marc Márquez et Enea Bastianini.

Zarco et Oliveira passent le cut, étrange incident entre Márquez et Bastianini

Contraint de passer par la Q1 pour la deuxième fois de l'année, Johann Zarco était le favori pour s'en extirper. Le Français faisait notamment face à Enea Bastianini, encore limité par une épaule droite douloureuse, et Marc Márquez, lui aussi diminué physiquement après sa lourde chute au Sachsenring, et qui assurait vendredi vouloir surtout éviter la dernière ligne.

Zarco a pris la tête dès son premier tour, devant Franco Morbidelli, qui était dans sa roue et n'a pas voulu la lâcher, même quand le pilote Pramac est passé hors piste puis dans le chemin du long-lap. Takaaki Nakagami a pris la tête pour 0"004, avant d'être battu par Miguel Oliveira.

Zarco n'était plus que troisième mais a vite répliqué et a réalisé un tour qui l'a placé 0"353 devant son premier poursuivant. Après ce premier relais, Nakagami était troisième devant Morbidelli et Fabio di Giannantonio. Márquez n'occupait que la sixième position, devant Bastianini.

Les pilotes ont repris la piste et Di Giannantonio a créé la surprise en remontant au deuxième rang, pour quelques instants seulement puisqu'Oliveira a repris son bien, restant à 0"094 de Zarco.

Márquez a perdu ses minces chances d'enter en Q2 avec une chute étonnante puisqu'il a percuté Bastianini, les deux ayant regardé derrière eux sans ralentir dans les mêmes proportions. Le drapeau jaune qui a suivi a privé plusieurs pilotes d'une amélioration et le duo de tête n'a pas changé, Zarco et Oliveira obtenant les deux places restantes en Q2.

Troisième de cette Q1, Di Giannantonio sera 13e sur la grille de départ, devant Nakagami, Morbidelli et Raul Fernández. Marc Márquez devra se contenter d'une modeste 17e place, devant Bastianini.

GP des Pays-Bas MotoGP - Q1

Bezzecchi conserve l'avantage devant Bagnaia

Marco Bezzecchi était le favori naturel pour la pole après avoir mené toutes les séances d'essais depuis le début du week-end mais Brad Binder a créé la surprise en étant le premier leader en Q2, devant le pilote VR46, Maverick Viñales et Fabio Quartararo. Zarco n'était que sixième et Bagnaia, en délicatesse vendredi, a fait un premier tour à vitesse modérée, tandis que Jorge Martín est tombé au virage 5.

Bezzecchi a pris le pouvoir lors de son deuxième tour rapide, qui l'a placé devant Bagnaia et Viñales. Binder n'était plus que quatrième devant Aleix Espargaró et Quartararo, alors que Zarco a glissé en neuvième position et que Martín a conclu ce run sans aucun chrono à son actif.

Les pilotes sont repassés par leur garage avant un dernier relais. Premier à reprendre la piste, Quartararo s'est emparé de la tête, 0"104 devant Bezzecchi, qui a ensuite repris l'avantage pour 0"298, nouveau record de la piste à la clé. Binder s'est intercalé entre les deux hommes et Quartararo a pu remonter à la deuxième place... avant que Bagnaia et Luca Marini se positionnent entre Bezzecchi et lui.

Une chute de Marini au virage 8 a provoqué un drapeau jaune et empêché de nombreuses améliorations. Bagnaia a de son côté fait une erreur dans son dernier tour, verrouillant la pole de Bezzecchi. Malgré sa chute, Marini est venu compléter un triplé italien et de motos Ducati.

Quartararo a pris la quatrième place, son meilleur résultat de l'année et sa première qualification sur les deux premières lignes depuis le GP de Valence l'an passé. Le Niçois a devancé Binder et Aleix Espargaró. Toujours présent sur le podium depuis 2018, Viñales a dû se contenter de la septième place, devant Zarco et Álex Márquez. Martín n'a signé que le dixième temps après sa chute, devant Oliveira et Jack Miller.

GP des Pays-Bas MotoGP - Q2