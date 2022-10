Qualifs - Bezzecchi s'offre sa première pole devant Martín et Bagnaia

Charger le lecteur audio

Crainte depuis le début du week-end, la pluie a finalement épargné les deux premières journées du Grand Prix de Thaïlande et les qualifications se sont également déroulées sur le sec. Dans ces bonnes conditions, c'est Marco Bezzecchi qui a eu le dernier mot. Le rookie s'est non seulement offert sa première pole position en MotoGP mais a aussi battu le record de la piste.

Espargaró premier hors jeu de la Q2

Passés à côté du top 10 permettant d'accéder directement à la Q2, Marc Márquez, Aleix Espargaró et Maverick Viñales, notamment, devaient tenter de décrocher l'un des deux meilleurs temps pour conserver leurs chances de partir des premières lignes. Les pilotes Aprilia affichent des difficultés depuis le début du week-end, et Viñales a montré son agacement à plusieurs reprises. La situation était forcément plus critique pour son coéquipier, qui a encore des chances de titre en étant à 25 points de Fabio Quartararo.

C'est toutefois Marc Márquez qui s'est emparé de la première place au lancement de la séance avec un chrono en 1'30"343, devant Aleix Espargaró. Cal Crutchlow est ensuite passé en deuxième position. Malgré les différentes blessures qu'il a contractées en fin d'EL2 à cause d'un violent highside, l'Anglais a continué d'afficher sa bonne forme.

Au terme du premier run, Márquez menait toujours devant Crutchlow et Espargaró. Miguel Oliveira et Franco Morbidelli complétaient le top 5, tandis que Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Álex Márquez, Pol Espargaró et Maverick Viñales concluaient de leur côté le top 10. Remy Gardner, Tetsuta Nagashima, Darry Binder et Danilo Petrucci fermaient la marche. À noter que, bien qu'incertain pour les qualifications en raison de gros soucis d'estomac qui l'ont contraint à manquer les EL3 et qui l'ont empêché de rouler plus de quatre tours en EL4, Fernández était bien présent.

De retour en piste pour le second et dernier run de cette Q1, Aleix Espargaró a pris la tête du classement en améliorant de plus d'un dixième le meilleur temps et est rentré aux stands alors que la séance n'était pas terminée. Souci technique ou impossibilité de faire mieux ?

L'Espagnol s'est toutefois fait doubler par Márc Marquez et Miguel Oliveira dans la dernière minute de séance, et tous deux ont assuré leur place en Q2. Espargaró a terminé en troisième position, ce qui signifie la 13e place en grille demain. Il sera accompagné sur la cinquième ligne par Franco Morbidelli et Cal Crutchlow, tandis que Maverick Viñales s'élancera 17e. Danilo Petrucci, comme il s'y attendait, sera dernier, toutefois en ayant bien réduit son écart sur les premiers.

Bezzecchi crée la surprise

Marc Márquez et Miguel Oliveira ont donc rejoint les dix premiers aux temps combinés pour disputer une Q2 qui a commencé sur les chapeaux de roue, avec une première référence en 1'30"166 établie par Fabio Quartararo, soit l'un des meilleurs temps du week-end à ce stade.

Jorge Martín a ensuite enfoncé le clou en étant le tout premier depuis vendredi à passer sous la barre des 1'30, suivi de Johann Zarco, à seulement 70 millièmes. Au terme du premier run, ces deux chronos n'avaient pas été améliorés et les coéquipiers Pramac menaient toujours la séance devant Fabio Quartararo.

Jack Miller, Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Brad Binder, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia et Luca Marini complétaient le top 10, devant Álex Rins et Miguel Oliveira, qui ne comptait alors pas de temps et était toujours à son box.

Au moment de lancer l'ultime time-attack, tout le monde était en piste, le pilote KTM compris. Pecco Bagnaia remontait au quatrième rang avant d'améliorer le temps de Martín d'un dixième. L'Italien passait ainsi en tête tandis que l'Espagnol se faisait une chaleur.

Celle-ci ne l'a pas empêché de s'emparer du meilleur temps pour 83 millièmes de mieux et ainsi de battre le record de la piste établi par Fabio Quartararo en 2019. Martín s'est toutefois fait passer au drapeau à damier par Marco Bezzecchi, qui a été 21 millièmes plus rapide !

Le rookie s'est ainsi offert sa toute première pole position en MotoGP, devant Jorge Martín et Pecco Bagnaia. Les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco occupent une deuxième ligne complétée par Enea Bastianini. Jack Miller (contraint de rentrer aux stands à une minute de la fin suite à un souci technique), Marc Márquez et Luca Marini seront sur la troisième, demain tandis qu'Álex Rins, Miguel Oliveira et Brad Binder seront sur la quatrième. Les pilotes KTM n'ont à nouveau pas réussi à se battre aux avant-postes en qualifications, malgré un espoir de mieux avec la première ligne de Binder au Japon le week-end dernier.

