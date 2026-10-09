Une belle "cabriole" pour Quartararo : "Heureusement, rien n'est cassé"

Fabio Quartararo a encore été le seul pilote Yamaha à se qualifier pour la Q2 dès le vendredi au GP d'Indonésie, mais on retiendra surtout sa grosse chute. Le Français a perdu le contrôle de sa Yamaha à haute vitesse et a fait une longue glissade, en apparence sans gravité, mais une fois dans les graviers, il s'est retourné plusieurs fois. Il s'en sort sans blessure mais avec de sacrées douleurs.

"J'ai un peu mal sur le côté gauche", a expliqué Quartararo. "La chute était rapide mais elle n'était pas grosse. Mais le pire, c'était en entrant dans les graviers. Heureusement, rien n'est cassé, c'est juste musculaire au niveau du pouce, donc j'ai pu remonter sur la moto. Mais j'aurai un peu mal en me levant demain."

"En général, je suis très rapide dans les virages rapides, mais je sais que le virage 7 est l'un des plus mauvais de la saison pour moi", a reconnu le champion du monde 2021. "J'ai voulu le prendre différemment et j'ai tenté une trajectoire un peu différente. J'étais peut-être un mètre hors trajectoire."

"On sait que c'est sale et quand je me suis incliné sur la gauche, j'ai immédiatement perdu l'avant. C'est de ma faute parce que j'étais un peu hors trajectoire, mais j'ai testé quelque chose d'un peu différent."

Quartararo a passé des radios qui n'ont montré aucune fracture, mais son pouce risque de beaucoup le limiter tout au long du week-end : "Ça va me gêner. Beaucoup, je ne sais pas. Mais en plus, c'est un peu chiant parce que j'ai le frein arrière [au pouce]. Un peu de médicaments et ça passe."

"C'est quand j'ai fait les cabrioles, je me suis fait mal au pouce et un peu à l'épaule", a-t-il précisé. "Mais ça va."

Des graviers trop dangereux ?

Cette chute a priori anodine aurait pu avoir de grosses conséquences pour Fabio Quartararo ce vendredi. Il juge les bacs à graviers dangereux à Mandalika et dresse un parallèle avec la blessure de Marc Márquez en course l'an passé.

"Pour moi, c'est la même chose que Marc l'an dernier. Selon moi, s'il n'y avait pas eu de graviers, ça aurait été mieux et Marc n'aurait rien eu. Aujourd'hui, j'ai été chanceux parce que la chute n'était pas spectaculaire, mais c'est mauvais quand on arrive dans les graviers. Il faut qu'ils fassent quelque chose."

Fabio Quartararo juge les graviers dangereux à Mandalika. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Je pense qu'au minimum, il faut mettre [les graviers] au même niveau que la piste parce que je pense que c'est un peu plus haut", a-t-il détaillé. "Quand on arrive, on rebondit. Je pense que c'est trop haut."

Un rythme encourageant chez Yamaha

Après cette chute, Fabio Quartararo a pu reprendre ses essais et réaliser son meilleur temps de la journée. Le pneu renforcé pose habituellement des difficultés à la Yamaha mais la structure utilisée ce week-end, identique à celle vue à Buriram en ouverture du championnat, lui convient mieux.

"Sincèrement, après ce genre de chute, quand il faut repartir et faire deux time attacks, ce n'est pas l'idéal pour remonter sur la moto, mais en fait je me sentais assez bien. La carcasse paraît bien meilleure que l'an dernier, surtout le medium qui mettait beaucoup de temps à chauffer. C'est beaucoup moins le cas cette année. Au niveau des sensations sur la moto, OK, il manque du grip et du turning mais il n'y a pas tant de ligne droites et je pense que ça va beaucoup aider."

"Je ne sais pas pourquoi, avec la carcasse de l'Autriche, qui était aussi celle du Japon, on a vraiment du mal", a rappelé Quartararo. "Celle-ci, elle est encore plus dure et on est plus ou moins bons. Je pense que c'est assez bien. La piste a du grip, c'est juste que les autres, on dirait qu'ils ont un peu plus de mal, à part les Aprilia. On sait qu'avec ces pneus, ils vont très vite, donc, je pense que c'était assez bien."

Les autres pilotes Yamaha ont été plus proches du top 10 que d'habitude et Quartararo a du mal à expliquer ce regain de forme : "Je ne sais pas pourquoi, sincèrement, mais je me sens plutôt bien sur la moto. Mais j'ai vu que mon rythme était plutôt bon, j'ai essayé d'attaquer un peu plus. Ce petit plus n'était pas possible. Je me sens plutôt bien. Il manque juste du grip et du turning mais on a eu des courses avec des sensations bien, bien plus mauvaises."

Fabio Quartararo est plutôt satisfait de sa Yamaha au GP d'Indonésie. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Septième ce vendredi, Quartararo espère rester au même niveau samedi : "Au Japon, je crois que j'ai pris la septième ou la huitième place, puis j'ai fini 12e. Je m'attends à être sur les trois premières lignes mais on verra si on peut le faire."

"Je pense qu'on peut un peu progresser parce que les réglages n'étaient pas parfaits. Dans le pilotage, j'ai un peu pris mon temps dans le premier time attack après la chute, et j'ai perdu un peu de temps dans le deuxième. Je pense qu'on a un peu de marge mais c'est sûr que les autres en ont plus."

"On sait que le samedi, les autres arrivent toujours à faire un petit pas en plus, donc, je pense qu'on peut essayer de faire les trois premières lignes ou mieux", a-t-il annoncé.

Et pour la course, Quartararo vise une meilleure performance que la 12e place de Motegi : "Je pense qu'on peut faire un bon résultat. Je ne sais pas quoi, mais je pense qu'on peut être déjà beaucoup plus proches qu'au Japon. On a fini à 30 secondes au Japon, donc je pense qu'on peut finir beaucoup plus proches. J'espère !"