Quartararo par terre : "J'ai dû louper la ligne de 5 cm"

Depuis le début de la saison, Fabio Quartararo n'a terminé qu'une seule fois dans les points lors de la course sprint du samedi. Pire, le pilote Yamaha ne totalisait qu'une seule unité dans cet exercice en marge du Grand Prix de France. Finalement, il n'est pas parvenu à faire bouger son compteur au terme de sa course sprint nationale en raison d'une nouvelle chute, après celle d'Austin, au neuvième des 13 tours prévus ce samedi.

Le #20 est néanmoins parvenu à surmonter un passage par la Q1 et une qualification au treizième rang pour remonter jusqu'à la huitième position. Un excès d'engagement dans les derniers kilomètres, alors qu'il avait en point de mire la septième place de Marc Bezzecchi, l'a cependant envoyé dans le bac à gravier de la chicane du Chemin aux Bœufs.

"J'ai tout essayé", a-t-il soufflé au micro de Canal+. "Malheureusement, ça n'a pas été ce que j'attendais. La vitesse était là, mais voilà, j'ai essayé de pousser un petit peu plus mes limites. On a le même problème sur l'avant, où je n'arrive pas vraiment à freiner comme d'habitude. Surtout sur un circuit comme celui-là, c'est là où j'arrive à faire la différence. J'ai eu quelques pilotes devant moi donc j'ai pu voir où je gagnais du temps et voilà. Je me suis dit : 'J'essaye, on verra ce qui se passe', mais malheureusement ça s'est passé comme ça et il va falloir trouver une solution."

À noter que contrairement à la grande majorité de la grille, qui a pris le départ avec un pneu tendre à l'avant, Quartararo s'est élancé avec un medium. Mais cela ne l'a empêché de connaître des difficultés avec cette gomme, qui a mené à sa chute.

"J'avais déjà des problèmes sur le pneu avant mais j'ai voulu pousser encore plus pour voir si, vraiment, je ne racontais pas de bêtises et si j'avais encore un petit peu plus de marge sur l'avant", a-t-il révélé. "Mais je n'avais pas plus de marge et ce qui est frustrant, c'est que j'ai dû louper la ligne de cinq centimètres, rien du tout, et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça qui est difficile, être vraiment constant et ne faire aucune erreur."

L'accident de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Si son départ peut paraître mauvais sur le papier compte tenu des positions perdues (le Français ayant un temps circulé en seizième place), Quartararo a assuré que son envol n'avait en réalité rien de médiocre.

"Ce qui était bizarre, c'est que le départ était bon, malheureusement. C'est juste qu'on est en 'engine limit' en deuxième, troisième, quatrième [vitesse], donc on se fait un petit peu déposer jusqu'au premier virage", a-t-il expliqué. "Les autres arrivent plus rapidement, [...] même si on arrive plus doucement, c'est difficile de tenir les gaz à fond 15 mètres de plus."

"Et après, ça a été surtout [dû au] choix du deuxième virage, où j'étais à l'intérieur, et deux ou trois pilotes m'ont passé à l'extérieur. Mais sinon, on a bien regardé : le départ était bon. C'est [dû au] manque de puissance qu'on a en deuxième, troisième, quatrième."

En outre, Quartararo a estimé que sa remontée dans le classement était davantage due aux bagarres des pilotes circulant devant lui, qui leur ont fait perdre du temps, qu'à un bon rythme de la M1.

"J'ai réussi à passer Aleix [Espargaró], Maverick [Viñales] et Álex [Márquez] parce qu'ils ont fait un petit peu n'importe quoi tous les trois", a-t-il reconnu, "sinon je n'aurais pas pu passer et je n'aurais pas pu faire les trois tours rapides que j'ai faits."

"J'ai réussi à être un petit peu plus intelligent que d'habitude sur les dépassements. Je savais que [les trois pilotes] voulaient arriver premier au virage 9 et juste en freinant un peu plus tôt – les trois sont allés un peu large – j'ai réussi à recroiser et passer. Mais ce ne sont pas des dépassements, c'est juste réussir à penser à ce qu'il faut faire. Le seul dépassement que j'ai pu faire, c'est sur Franco parce qu'on a la même moto et que j'arrive à préparer un dépassement. Mais je ne peux préparer aucun dépassement sur les autres."

Quartararo pessimiste pour la suite de la saison

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Après neuf courses (cinq sprints et quatre Grands Prix), Quartararo n'occupe que la onzième place du championnat et ne totalise que 40 points. Le pilote Yamaha accuse plus de 50 unités de retard sur le leader du championnat, Pecco Bagnaia, alors qu'une pause de plusieurs semaines sera observée avant le prochain rendez-vous, au Mugello. Il reste encore une opportunité au Champion du monde 2021 de briller à domicile avec la course de dimanche, mais l'on ne peut pas dire que son niveau de confiance soit élevé après sa prestation du jour.

"Je ne dirais pas que je suis confiant parce qu'on a essayé tellement de choses et rien n'a fonctionné de manière positive", a-t-il déploré. "Mais nous devons travailler et trouver une solution le plus vite possible. Après cette course, nous aurons trois semaines mais, malheureusement, une grande partie de notre problème est lié à la puissance. Aujourd'hui, la seule zone de dépassement pour moi a été le virage 4. Pour tous les autres, plus ou moins, ce sont les virages 3, 8 et 9."

Néanmoins, en dépit de la situation difficile que traverse Yamaha, Quartararo contient sa frustration : "J'ai décidé de ne plus m'énerver sur ça, parce que voilà, maintenant c'est la situation dans laquelle on se trouve. Malheureusement, j'ai une mentalité de winner mais là on est incapables de se battre pour le podium. Voilà, je sais que même si j'ai réussi à faire un très bon tour juste le tour avant de tomber… Malheureusement, on a fait ça. Mais pour l'instant, [au lieu] de me battre pour une dixième place, je préfère essayer de tout donner."

Avec Fabien Gaillard