Course sprint - Martín s'envole, Quartararo au sol

Si la pluie est tombée dans la nuit au Mans, le circuit Bugatti a eu le temps de sécher pour l'ultime séance d'essais libres et les qualifications. Les nuages étaient de sortie pour la course sprint avec un thermomètre affichant 21°C dans l'air et 38°C sur la piste.

Pecco Bagnaia s'élançait depuis la pole position après avoir ravi le meilleur temps à Marc Márquez, de retour après six semaines d'absence, dans les derniers instants des qualifications. Luca Marini accompagnait les deux hommes sur la première ligne d'une grille qui comptait un absent, à savoir Raúl Fernández, qui a déclaré forfait ce week-end en raison d'un bras droit affaibli.

LIRE AUSSI - Qualifs - Pecco Bagnaia prive Marc Márquez de la pole !

Si la plupart des pilotes ont choisi un peu tendre à l'avant et à l'arrière pour cette épreuve de 13 tours, certains ont adopté une stratégie différente. Citons notamment les pilotes KTM et Yamaha, Jack Miller, Brad Binder, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, qui avaient un pneu medium à l'avant. Aleix Espargaró, onzième sur la grille après un accident impressionnant en Q2, a quant à lui opté pour la gomme dure.

Martín comme un boulet de canon

À l'extinction des feux, Bagnaia conservé la tête tandis que Miller a profité d'une bonne impulsion pour passer de la quatrième à la deuxième place. Néanmoins, l'Australien a vu Jorge Martín (cinquième) lui passer devant à la sortie de la chicane Dunlop. Parmi les gagnants du premier tour se trouvait également Brad Binder, passé de dixième à sixième. À l'inverse, les Français ont été malmenés dans cette première boucle, Johann Zarco ayant chuté au onzième rang et Quartararo stagnant en treizième position, tout comme Maverick Viñales, qui a perdu cinq places.

Dans la roue de Martín, Miller s'est retrouvé rapidement au sol. Le pilote KTM a en effet chuté au deuxième tour, dans le virage du Musée. Les prétendants à la victoire restaient toutefois nombreux, puisque Márquez et Binder complétaient un nouveau quatuor de tête très compact.

Le Champion du monde en titre et leader était toutefois en difficulté dans les premiers kilomètres, et Martín a trouvé l'ouverture à l'entame du troisième tour. Pendant que l'Espagnol s'échappait, en se constituant en un seul tour une avance de près d'une seconde, Márquez et Binder klaxonnaient derrière le pilote Ducati. Une bagarre entre les deux têtes couronnées a profité au Sud-Africain, qui a dépassé les deux à la sortie de la chicane Dunlop.

Si Márquez est parvenu à se défaire de Bagnaia par la suite, l'Italien a retrouvé du rythme et est resté accroché à la roue du pilote Honda, avant de reprendre la troisième position à quatre tours du but. Une meilleure place sur le podium semblait hors d'atteinte, Binder avait 1"7 d'avance et Martín près de deux secondes sur son dauphin.

Quartararo renonce aux points

Derrière, Quartararo était parvenu à retrouver dans le top 10, profitant de la méforme des Aprilia pour évoluer en huitième position. Néanmoins, les espoirs de points du Français sont partis en fumée dans les dernier kilomètres en raison d'une chute à l'entrée du Chemin aux Bœufs.

De son côté, Zarco pouvait compter sur un excellent rythme en fin de course. Le pilote Pramac mettait ainsi la pression sur le duo Marini-Márquez pour la quatrième place, alors détenue par l'Italien, mais une erreur à La Chapelle l'a sorti de la lutte pour cette position.

Martín l'a ainsi facilement emporté devant Binder et Bagnaia. Marini est parvenu à prendre l'ascendant sur Márquez, Zarco se contentant de la sixième place. Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró (impliqué dans un incident avec Álex Márquez classé sans suite par les commissaires) et Viñales ont inscrit les derniers points en jeu.

La victoire du pilote Pramac lui permet de gagner trois positions au championnat et de remonter à la quatrième place. Binder passe quant à lui en deuxième position, Bezzecchi redescendant au troisième rang. Bagnaia reste leader avec 94 points.

GP de France MotoGP - Course sprint