Espargaró agacé par les commissaires : "Pour moi, ils n'existent plus"

Au lendemain d'une réunion avec les commissaires de course qui a laissé de nombreux pilotes sur leur faim, un incident resté sans sanction a agacé Aleix Espargaró en course sprint au Grand Prix de France. Le Catalan a été impliqué dans des contacts avec Marco Bezzecchi et Álex Márquez et celui avec le pilote Gresini a mené à une enquête, ensuite classé sans suite. Espargaró s'étonne de cette décision alors qu'il y a deux semaines, Pecco Bagnaia avait dû rendre une position pour un dépassement jugé agressif sur Jack Miller.

"Je n'ai percuté personne", a rappelé Espargaró. "Je pense qu'ils ont montré les images. Il m'a percuté, j'ai la jambe totalement noire à cause de son pneu et je l'ai doublé proprement au freinage, comme vous le voyez sur la caméra [embarquée] de Maverick [Viñales]. Je suis un pilote propre, je vais continuer comme ça. S'ils veulent essayer des dépassements comme ça à chaque course, j'espère que les commissaires feront quelque chose. Sinon, ça sera comme aujourd'hui et on continuera."

Les décisions des commissaires de course ont été de plus en plus régulièrement critiquées par les pilotes ces derniers mois et Aleix Espargaró souhaite maintenant éviter de se plonger dans des débats qu'il juge vains : "Je ne veux plus parler des commissaires, ça ne sert à rien. D'aujourd'hui jusqu'à Valence, merci de plus m'en parler parce que je ne répondrai pas. Ça ne sert à rien. Il n'y a absolument aucune différence [après la réunion de vendredi] donc j'essaie de profiter de la vie autant que possible."

"Je vais piloter aussi proprement que possible, j'essaierai d'être propre parce que je suis un pilote propre. Si je touche quelqu'un et qu'ils veulent me pénaliser ils le feront, sinon non. On voit les mêmes actions plusieurs fois, comme à Jerez, et il n'y a pas eu de réaction aujourd'hui. Voilà pour moi. J'espère qu'ils font de leur mieux et on fera la même chose en piste. Pour moi, ils n'existent plus."

La réunion de vendredi n'a clairement pas produit les résultats escomptés. "Je le disais jeudi !" a rappelé Espargaró, satisfait d'avoir renoué le dialogue même s'il n'a pas compris les décisions de ce samedi : "On ne perd jamais du temps à rencontrer les gens et à les voir, ce n'est pas une perte de temps. Ils nous entendent. Croyez-moi, on essaie vraiment d'être constructifs et ils expliquent ce qu'ils savent. Freddie a été le seul à parler, il a expliqué sa position. On a demandé de la constance. On a vu les mêmes dépassements à Jerez et ici, l'approche était totalement différente et les résultats totalement différents. Je n'ai rien de plus à dire."

Aleix Espargaró a néanmoins tenu à souligner l'importance de la Commission de sécurité, habituellement dédiée à évoquer les choses à améliorer sur les circuits et les changements qui attendent les pilotes : "La Commission de sécurité ne sert pas à parler des arbitres. Les pilotes doivent être suffisamment intelligents pour profiter de la Commission de sécurité, qui sert à la sécurité."

"On doit continuer à travailler sur les pistes. Le championnat a l'air de grandir donc on ira peut-être dans de nouveaux pays, dans de nouveaux endroits. On doit discuter des nouveaux circuits, des nouvelles mesures de sécurité, des nouveaux règlements, de nombreuses choses. Il faut oublier les sanctions parce que la seule chose que l'on fait, c'est de créer plus de tensions entre les pilotes. On doit rouler et parler de sécurité en Commission de sécurité."