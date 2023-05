Les pilotes divisés après leur réunion avec les commissaires

Ne percevant pas de constance dans la façon dont les pénalités sont appliquées, les pilotes avaient demandé à rencontrer les commissaires de course du MotoGP et notamment leur président, Freddie Spencer, pour mieux comprendre les décisions. Une réunion a été organisée au Mans en profitant du cadre de la Commission de sécurité, qui se réunit chaque vendredi de Grand Prix, afin de mettre en place un dialogue jusque-là inexistant.

Alors qu'il manque régulièrement plusieurs pilotes, ils étaient cette fois tous présents. Avant cette rencontre, Fabio Quartararo estimait que le travail des commissaires n'était "pas bien fait" et le Français attendait des explications quant à sa pénalité à Jerez. La discussion n'a pas répondu à ses attentes. "On n'a tiré aucune conclusion, c'était inutile", a lâché Quartararo à Motorsport.com, après avoir été le premier à quitter la réunion.

Deuxième à sortir, Álex Rins a estimé qu'il n'y avait "pas de conclusions" à tirer de la rencontre et Marc Márquez est venu appuyer son compatriote deux minutes plus tard. "Nous n'avons rien clarifié", a déclaré le pilote Honda. Aleix Espargaró et Jorge Martín n'ont pas voulu s'exprimer sur le fond. "Ce qui est dit en privé reste en privé", a simplement commenté le pilote Aprilia.

Ces premières réactions donnaient l'impression d'une réunion s'étant mal déroulée mais Pecco Bagnaia a exprimé l'opinion opposée. "Le bilan est très positif", a assuré l'Italien. Luca Marini était du même avis. "C'était une bonne réunion, c'était intéressant de discuter avec tout le monde et d'exprimer notre point de vue", a estimé le pilote VR46. "Évidemment, la réunion d'aujourd'hui ne suffit pas, mais à l'avenir, si le dialogue entre les pilotes et les commissaires peut se poursuivre, ce sera bien."

"Mais ils ont un travail très difficile, cela prend du temps, ce n'est pas facile que tout le monde soit du même avis. Mais si on continue à parler, ce sera bien. La conclusion est positive, c'est toujours mieux d'avoir de la communication et du dialogue."

Après les impressions positives des deux Italiens, Joan Mir a délivré un discours moins optimiste. "Nous n'avons rien clarifié, il y a beaucoup d'opinions différentes et rien n'est plus clair", a déploré le Majorquin, qui pointe notamment des divisions parmi les pilotes : "Spencer était ouvert pour nous écouter et pour créer une direction pour l'avenir, mais le problème est qu'il y a pas mal d'opinions différentes parmi les pilotes, et ça n'aide pas. On verra si on gagne en constance, ce qui est le plus important, mais après cette réunion je ne sais pas si nous trouverons une solution à l'avenir."