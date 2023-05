Les pilotes comptent sur la réunion pour "comprendre" les commissaires

Régulièrement ignorée par certains pilotes, la Commission de sécurité devrait faire le plein vendredi après-midi au Mans puisque pour la première fois, ils pourront enfin discuter avec le panel de commissaires de course du MotoGP, mené par Freddie Spencer. La grogne est montée au sein d'une grande partie du plateau ces derniers mois, de nombreux pilotes se plaignant d'un manque de constance dans les décisions menant à des pénalités, et de difficultés à comprendre les choix de la direction de course.

Un imbroglio a ainsi entouré la pénalité donnée à Marc Márquez pour l'accrochage provoqué au Portugal. D'abord imposée pour l'Argentine, course qu'il n'a pas disputée, la sanction a ensuite été prévue pour la course qui marquerait son retour... mais Honda a pu faire annuler cette décision après avoir fait appel.

Le dernier Grand Prix en date, à Jerez, a aussi illustré l'incompréhension qui règne dans le paddock. Le samedi, Yamaha a pu faire appel d'une pénalité infligée à Franco Morbidelli pour avoir provoqué un accrochage mais le lendemain, le constructeur n'a pas eu cette possibilité dans une situation similaire concernant Fabio Quartararo. En course, Pecco Bagnaia a dû rendre une position pour un dépassement jugé agressif mais Jack Miller n'a pas eu à le faire après un blockpass sur Jorge Martín, qui s'est dit surpris de la différence de traitement par les commissaires.

Des incidents en apparence similaires ont toujours des spécificités qui peuvent mener à des décisions différentes mais les pilotes se sentent privés de toute référence claire et accueillent avec un fort intérêt le dialogue prévu vendredi, totalement inédit pour le championnat. "On va voir, on sait que nous ne sommes pas d'accord avec les décisions qu'ils prennent – pas toujours d'accord – et cela ne paraît pas égalitaire pour tous les pilotes", a résumé Johann Zarco en conférence de presse. "C'est pourquoi nous allons essayer d'avoir tous les gars qui ne se laissent pas influencer par la popularité des pilotes, pour que ce soit plus égalitaire."

Le son de cloche est le même chez la majorité des pilotes, qui peinent à identifier comment les commissaires prennent leurs décisions. "J'espère vraiment avoir la possibilité de comprendre leur point de vue et de partager le nôtre", a expliqué Pecco Bagnaia. "Ce serait déjà un progrès. Pour le moment, personnellement, je ne comprends pas leur point de vue."

Directement concerné par ce flou dans les décisions à Jerez, Fabio Quartararo est resté laconique quant à ses attentes de la réunion de vendredi. "J'attends simplement d'eux qu'ils fassent leur travail", a lâché le Champion 2021 du MotoGP.

Fabio Quartararo

Álex Rins espère que cette réunion restera cadrée et permettra surtout de comprendre les processus menant aux décisions, sans revenir sur les polémiques qui ont émaillé les courses depuis un an. "Nous ne voulons pas prendre des exemples du passé", a assuré le vainqueur du Grand Prix des Amériques. "Si nous faisons ça, ce sera le chaos."

"Nous voulons comprendre les décisions de pénalités, et ils peuvent expliquer comment ils étudient les trajectoires, s'ils regardent à partir du virage précédent – car parfois, un incident au virage 3 commence au virage 2. Nous voulons comprendre comment ils donnent une pénalité à un pilote et une autre à un autre. Si nous commençons à demander 'Pourquoi vous n'avez pas pénalisé Taka après Montmeló ?' ou 'Pourquoi vous avez donné ça à un pilote et autre chose à un autre', la conversation sera interminable. Ayons une discussion productive avec eux."

Aleix Espargaró doute quant à lui de la pertinence de cette réunion, n'y voyant pas de but clair. "Certains pilotes ont demandé à Carlos [Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP] et Carmelo [Ezpeleta, promoteur du championnat] de faire venir les commissaires en Commission de sécurité", a rappelé le Catalan. "Ils pensent que c'est une bonne idée. Je n'en suis pas certain, l'arbitre doit faire son travail de son côté. Les pilotes ne sont évidemment pas vraiment, vraiment satisfaits de leur travail donc j'espère que nous pourrons comprendre les choses avec cette réunion, les aider. Je ne suis pas certain du but de tout ça mais on verra."

"Ce que les pilotes ne comprennent vraiment pas, c'est pourquoi une même action, ou ce qui est une même action selon nous, ne donne pas la même pénalité", a résumé Espargaró, pour qui le problème ne vient pas de la sévérité des verdicts, mais bien de la difficulté d'identifier une cohérence dans les différentes décisions : "Ce n'est pas une question d'où se situe la limite, ils peuvent la mettre où ils le souhaitent, c'est une question de constance. [...] C'est pour ça que je doute. Peut-être que c'est une bonne idée [de discuter] mais je n'en suis pas certain."

Son coéquipier Maverick Viñales aborde de son côté la réunion sans la moindre animosité envers la direction de course, jugeant même son rôle très difficile. "Je n'aimerais pas être du côté des commissaires", a confié le pilote Aprilia. "Je pense que c'est un travail très compliqué, en particulier parce qu'on veut voir une action sous de nombreux angles. Je vais rester calme, écouter, et c'est tout ce que je peux dire. C'est leur travail. La seule chose que l'on peut demander, c'est de l'équité dans les pénalités mais je le redis, je pense que c'est un travail très difficile, donc je n'aimerais pas le faire."

"Peu d'actions sont intentionnellement agressives, d'autres sont des incidents de course", a résumé Viñales. "La limite est ténue, c'est difficile, c'est compliqué. Je pense que la vitesse que l'on a actuellement rend cela encore plus dur parce que parfois, pour doubler il faut vraiment être à la limite et on peut facilement partir à la faute."

Avec Benjamin Vinel