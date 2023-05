Quartararo pense savoir pourquoi Yamaha a perdu ses points forts

Auparavant moins puissante que la Ducati mais plus stable, la Yamaha ne semble plus réellement avoir cet avantage. C'est en tout cas le constat fait l'an dernier par Cal Crutchlow, pilote d'essais de la marque, et plus récemment par Jorge Lorenzo, qui a occupé ce poste en 2020 avant de devenir observateur. Celui qui est chargé de mener cette machine au sommet, Fabio Quartararo, arrive au même constat.

"À vrai dire, c'est la sensation que nous avons, mais nous ne perdons pas vraiment [en performance], ce sont les autres qui élèvent beaucoup leur niveau de jeu", a expliqué le Français en conférence de presse au Mans. "Mais nous perdons aussi notre point fort qui est la stabilité dans le turning. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile chaque année."

"Nous avons aussi modifié le carburant afin de rendre le moteur plus puissant. Nous avons légèrement augmenté la puissance, mais nous avons énormément perdu dans certains domaines. En fin de compte, il faut que nous retrouvions notre base. Bien sûr, là, il nous manque nos points forts : le turning et la stabilité de la moto."

S'il y a un domaine où Fabio Quartararo voit Yamaha stagner, c'est en tout cas celui de l'aérodynamique, la M1 n'ayant selon lui pas évolué face à une concurrence toujours plus affutée dans ce domaine. "Il faut travailler sur tout, mais spécialement sur l'aéro", a précisé le Niçois lors de sa rencontre avec les journalistes francophones. "Si on regarde la moto d'il y a cinq ans, c'est la même aéro. Je pense qu'on est l'unique moto dans le paddock à avoir la même aéro pendant pratiquement cinq ans. On va dire pas la même, mais vraiment de toutes petites modifications. Voilà, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler."

Les progrès effectués cet hiver sur le moteur cette année, jusque-là salués par Quartararo, semblent quant à eux avoir contribué à faire perdre à la Yamaha ses forces historiques : "Sincèrement, je ne pensais pas autant, mais oui, on a perdu pas mal de nos points positifs en augmentant un tout petit peu la puissance. On n'est pas sortis gagnants pour l'instant. C'est pour ça que j'espère vraiment retrouver une base pour cette saison, retrouver la même base que l'année dernière avec ce petit gain de vitesse de pointe qu'on a eu."

On sait très bien que maintenant, on est dans une situation où on n'a jamais été autant dans le mal. Mais il va falloir rester tranquille. Fabio Quartararo

Yamaha ne reste pas les bras croisés face à cette situation. Au test de Jerez organisé au lendemain du Grand Prix d'Espagne, Fabio Quartararo a pu évaluer un pot d'échappement modifié, de nouveaux réglages sur l'électronique et la suspension mais surtout un nouveau châssis, avec lequel il a prévu de rouler vendredi, pour l'évaluer dans des conditions différentes, sans toute la gomme accumulée sur la piste pendant un week-end de compétition.

"Nous avons testé quelques choses aux essais de Jerez. Elles n'ont pas toutes été bonnes, mais nous allons tester le châssis à nouveau ce week-end et on verra comment il marche. Surtout pour le time attack à Jerez, nous avons légèrement modifié la base de la moto, car depuis le début de l'année, nous n'arrivons pas à trouver une moto sur laquelle je sois confiant à 100%. Nous allons essayer de trouver quelque chose cette semaine, avec la base du test de Jerez. Au niveau du time attack, nous avons fait un petit pas en avant, mais il nous en manque encore pas mal."

"J'aime [ce châssis]. Nous n'en connaissons pas vraiment les bénéfices, car il n'était pas clairement meilleur et il n'était pas pire. Nous voulons voir quelle est la sensation sur une autre piste, car ne le tester qu'à Jerez risque d'être une erreur. Nous allons tester le châssis standard puis le nouveau demain."

Fabio Quartararo est sorti de ce test avec une pointe d'optimisme, tout en restant conscient des difficultés actuelles de Yamaha : "C'est vrai que ça fait du bien, je pense que c'est important d'essayer d'être dans cette attitude. On sait très bien que maintenant, on est dans une situation où on n'a jamais été autant dans le mal. Mais il va falloir rester tranquille, il va falloir travailler dur. Je vais essayer d'être beaucoup plus calme. J'ai tendance à m'énerver plus facilement parce que voilà, c'est difficile de s'avouer à soi-même que pour l'instant, on n'est pas prêt pour la victoire, mais que simplement il faut qu'on travaille pour y retourner."

Avec Benjamin Vinel