Selon Lorenzo, Yamaha n'a pas la moto pour jouer le titre

Pendant de nombreuses saisons, la Yamaha et la Ducati étaient décrites comme des motos opposées, la première étant agile mais à la peine en ligne droite, tandis que la seconde avait les qualités inverses. La Desmosedici a évolué et gagné en maniabilité mais la M1 semble avoir perdu peu à peu perdu cette qualité et Fabio Quartararo en fait les frais.

Depuis près de deux ans, le Français a de plus en plus de mal à se battre au premier plan. Quartararo a décroché 15 poles au cours de ses trois premières saisons en MotoGP, mais seulement une depuis juin 2021, tandis que dans les relais longs, il a prouvé un certain potentiel en menant le warm-up du GP d'Espagne mais a une fois été plus en difficulté quand il était dans un groupe, le temps perdu en ligne droite ne pouvant pas être compensé en courbe puisque les pilotes placés devant lui font écran.

Pour Jorge Lorenzo, qui a décroché ses trois titres en MotoGP avec Yamaha puis fait un éphémère retour chez le constructeur en qualité de pilote d'essais en 2020, les difficultés actuelles rencontrées par Quartararo sont dues à une machine qui n'a plus de réelle force pour compenser ses faiblesses historiques.

"Dans l'Histoire, Yamaha n'a jamais eu le meilleur moteur, ou le moteur le plus puissant", a déclaré le Majorquin au site officiel du MotoGP. "Leur façon de faire le moteur n'est pas idéale pour avoir le maximum de puissance. Mais cela donne aussi de bonnes caractéristiques à la moto, par exemple pour la stabilité en courbe. La moto est plus agile en courbe, c'est plus facile, c'est 'amical' pour le pilote."

"Il semble que ces dernières années, ils aient un peu perdu leurs points forts mais n'aient pas vraiment eu ce dont ils avaient besoin sur le moteur, en puissance ou à l'accélération. Maintenant, c'est une moto qui n'a pas vraiment de points forts, contrairement au passé."

Aux yeux de Lorenzo, la Yamaha n'a plus le potentiel pour permettre à Quartararo de se battre pour le titre mondial : "Je ne dis pas que c'est une mauvaise moto parce que je suis certain qu'elle reste performante, mais pas suffisamment pour jouer le titre, surtout quand on a Pecco Bagnaia qui est très mature, sept autres pilotes chez Ducati et aussi d'autres marques comme KTM et Aprilia, qui sont également fortes. Il semble qu'ils aient un peu perdu le fil."

Fabio Quartararo

La dernière expérience de Lorenzo chez Yamaha s'est conclue avec amertume, quand le constructeur a décidé de se passer de ses services de pilote d'essais après seulement une année en 2020, au cours de laquelle il avait rarement été vu en piste en raison des contraintes posées par la pandémie de COVID-19. Depuis, Lorenzo a multiplié les piques contre son successeur à ce poste, Cal Crutchlow, et pense aujourd'hui que sa riche expérience aurait pu être utile à Yamaha.

"C'était un peu dommage quand j'étais leur pilote d'essais parce que je pensais vraiment qu'avec moi, on ne sait jamais, mais je connaissais vraiment la moto et je pouvais les aider à trouver une voie pour l'évolution de la moto. Maintenant ils ont un autre pilote d'essais. De l'extérieur, on dirait un peu qu'ils ont perdu la voie. J'espère qu'ils vont la retrouver à l'avenir, comme Honda."

Lorenzo admiratif de Ducati et Dall'Igna

Les constructeurs japonais sont en effet à la peine face aux marques européennes, Ducati en tête. Jorge Lorenzo avait mis du temps à tirer le meilleur de la moto de Borgo Panigale, moins polyvalente qu'elle ne l'est aujourd'hui lors de ses deux saisons à son guidon en 2017 et 2018, mais il est admiratif des progrès effectués sous l'impulsion de Gigi Dall'Igna, grand responsable du projet italien.

"Je pense que Ducati a fait un très bon travail depuis cinq ou sept ans. Ils ont énormément amélioré leur moto pour qu'elle devienne vraiment la meilleure de la grille. Ils ont beaucoup de motos, beaucoup d'équipes, beaucoup de jeunes pilotes talentueux. Ils ont huit pilotes qui peuvent faire des podiums, faire des pole positions, gagner des courses, et pour les autres constructeurs c'est très dur de se battre avec eux."

"J'avais fait un pari très risqué à l'époque, en quittant Yamaha avec qui j'avais beaucoup gagné", a-t-il rappelé. "Avec Honda, historiquement c'étaient les deux meilleurs au monde. Je suis allé chez Ducati, qui n'avait gagné qu'en 2007 avec Stoner. Je savais vraiment que Gigi Dall'Igna allait y arriver. C'est pour ça que j'avais fait ce pari et finalement, c'est ce qu'il s'est passé."

"Dans tout ce qu'il a initié, Dall'Igna a accompli ses rêves, ses objectifs, et il a fait la même chose avec Ducati. Je savais plus ou moins que ça allait arriver. Ce qui est dommage, c'est que ça n'ait pas été le cas quand j'étais dans l'équipe ! C'est la vraie déception mais c'est comme ça parfois."