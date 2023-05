Marc Márquez juge "normale" l'annulation de sa pénalité

Après six semaines d'incertitude, la FIM a enfin pris sa décision sur la pénalité reçue par Marc Márquez au Grand Prix du Portugal. Jugé coupable d'avoir percuté Miguel Oliveira, l'Espagnol avait reçu un double long-lap pour le Grand Prix d'Argentine, précisément nommé dans la décision des commissaires de course, mais sa blessure l'a contraint à un forfait pour cette épreuve. Une nouvelle décision, formulée différemment, précisait que la pénalité serait à respecter à la prochaine course disputée par le pilote, ce que Honda a contesté, et la Cour d'appel a donné raison à l'équipe.

Selon les juges qui se sont prononcés cette semaine, la sanction a "été purgée par la non-participation du pilote à la course MotoGP d'Argentine". Marc Márquez se satisfait de ce verdict. "Pour moi, c'est normal", a commencé le sextuple Champion de la catégorie ce jeudi au Mans, rappelant qu'il avait spécifiquement demandé aux commissaires de course si la sanction était bel et bien cantonnée au Grand Prix d'Argentine.

"Quand j'ai reçu cette pénalité, c'était le règlement. Maintenant a a changé mais quand j'ai vu les commissaires, j'étais d'accord parce que c'était une grosse erreur. Quand on en parlait, sur le papier et en en discutant, ça disait que c'était pour le Grand Prix d'Argentine. Deux jours après, quelqu'un a changé ça, je ne sais pas qui, et ce n'est pas de ma faute."

"Pour moi, la plus grosse pénalité était d'être chez moi pour trois courses d'affilée", a résumé Márquez. "C'était la meilleure façon d'apprendre et la plus grosse pénalité que peut recevoir un sportif."

Márquez craint une évolution dangereuse des décisions

Afin d'éviter de revivre un tel imbroglio, les décisions devraient désormais préciser que les pénalités seront applicables à la prochaine course disputée par le pilote, et pas la prochaine course du calendrier. Marc Márquez craint que cette approche incite un pilote blessé à revenir plus tôt que prévu uniquement pour être débarrassé de la sanction quand il sera à 100% physiquement.

"Il semble que ça va changer l'avenir. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution parce que changer cette règle génèrera plus de risques chez les pilotes. Pour moi, il aurait été 'facile' de revenir à Jerez, de prendre la pénalité et de rentrer au garage. Il faut éviter ça donc ils doivent songer à une autre stratégie."

"Ils doivent trouver un autre système", a ajouté Márquez. "Je ne sais pas, je ne suis pas le patron de la FIM. C'est à eux de tout régler."

