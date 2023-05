Pecco Bagnaia troublé d'avoir eu Marc Márquez dans sa roue

Comme il en a souvent pris l'habitude depuis deux ans, Marc Márquez a passé un certain temps dans la roue de Pecco Bagnaia vendredi en Essais 2 au GP de France. Le #93 peut ainsi se calquer sur le rythme d'un pilote performant, mais Bagnaia n'apprécie pas les tactiques de son rival, qu'il juge trop extrêmes.

"Il faisait la même chose en Malaisie l'an dernier, mais après j'étais tombé et il s'était qualifié en première ligne par lui-même", a rappelé Bagnaia. "C'est Marc Márquez, on connaît tous la vitesse de Marc Márquez, donc je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis juste différent, je veux être seul en qualifications ou quand je fais le time attack. Il a sa stratégie et je trouve qu'il la pousse à un autre niveau : quand on ralentit, il reste là. Si on s'arrête avec le pied au sol, c'est la même chose. C'est une stratégie encore plus élaborée qu'avant."

Vendredi, Bagnaia a préféré sacrifier son avant-dernier relais pour se défaire de Márquez, ne se sentant pas suffisamment performant pour ignorer sa présence : "C'était dur d'être dans le top 10 pour moi donc j'ai décidé de ne pas attaquer devant lui parce qu'il est toujours à l'avant. Il a fait des chronos avec Martín ou Aleix [Espargaró] devant lui. À ce moment-là, je n'étais pas sûr de pouvoir attaquer comme je le pouvais pour cette raison. Récemment, Marc a utilisé cette stratégie pendant les essais, c'est comme ça."

Marc Márquez s'est pourtant défendu d'avoir volontairement ciblé Pecco Bagnaia, assurant même qu'il n'avait pas besoin de prendre une roue sur le circuit du Mans. "Sincèrement, je ne cherchais [à suivre] personne", a déclaré l'Espagnol au site officiel du MotoGP. "Je roulais seul mais Pecco est sorti de son garage et a fait un tour de sortie très lent. Il était devant mais je n'attendais pas comme à Portimão, depuis le garage. Ici, je me sens bien seul donc c'était plus que je ne voulais pas être devant, il ne voulait pas être devant, il est rentré puis j'ai attaqué et je n'ai pas fait un bon tour. Mais ici ça va, ce n'est pas si important d'avoir l'aspiration."

Bagnaia a connu une journée mitigée

Une fois ses péripéties avec Marc Márquez terminées, Pecco Bagnaia a réussi à accrocher le top 10 mais avec une assez modeste neuvième place. Le Champion du monde a eu du mal à exploiter ses pneus durant une grande partie de la séance.

"Sincèrement, dans la matinée tout allait bien, sauf le time attack. Je me disais que c'était parce que je n'avais pas attaqué autant que je le voulais avec le pneu arrière, donc qu'il n'était pas prêt pour le time attack. Dans l'après-midi, quand j'ai repris la piste avec le même pneu, j'étais totalement en difficulté. J'avais du mal à tous les niveaux. On a pris un autre medium à l'arrière, ce n'était pas le moment pour le faire et j'avais aussi du mal avec le medium."

"Le seul relais qui a fonctionné a été le dernier, pour le time attack, mais je manquais de sensations au début donc je n'ai pas attaqué comme je le voulais. Mais c'est le seul run dans lequel je me suis senti bien sur ma moto. Je n'étais pas satisfait ; je n'étais pas nerveux mais je me demandais ce qui ne fonctionnait pas parce que c'était étrange. On peut dire que le pneu arrière n'a pas donné les performances que l'on voulait et j'ai perdu une quinzaine de minutes à cause de ça. C'est difficile sur cette piste parce qu'on peut juste utiliser un [type de] pneu avant, et on a presque tous fait le time attack avec un pneu usé à l'avant."

"J'ai fait mon chrono avec [un pneu qui avait] 12 tours à l'avant et six à l'arrière, mais c'était plus ou moins la même chose pour tout le monde. C'était assez difficile mais on savait qu'on aurait du mal avec les pneus et que [la journée de samedi] serait meilleure. C'était assez dur. Je suis content d'être dans le top 10 parce que ce n'était pas facile."

Pecco Bagnaia était déjà en retrait à Jerez après la première journée mais il ne se sent pas autant en difficulté au Mans : "Pour moi, à Jerez c'était différent. J'avais vraiment du mal à rouler et mes sensations n'étaient vraiment pas bonnes. Ici, dans la matinée et dans le dernier relais, mes sensations étaient parfaites. J'ai pu attaquer et faire ce que je voulais. C'est différent, c'est juste qu'il me manquait de l'adhérence à l'arrière."

"Pour moi la piste était plutôt bonne. Il y avait pas mal de vent mais c'est plus que le pneu arrière ne fonctionnait pas vraiment comme on le voulait."

Avec Matteo Nugnes