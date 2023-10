Quartararo incapable de doubler : "On est encore très loin derrière"

Dans le coup vendredi, Fabio Quartararo a vécu une course sprint nettement en dessous de ses attentes à Buriram. Le Français s'est classé au 11e rang, sans pouvoir remonter dans les positions attribuant des points en raison d'un mal récurent de la Yamaha, son incapacité à doubler les autres machines du plateau.

"[J'espérais faire] beaucoup mieux, je m'attendais à faire un meilleur résultat", a reconnu Quartararo sur Canal+. "C'est surtout l'une des premières fois où je sentais que je pouvais aller beaucoup plus vite en début de course. Tout simplement, on ne peut pas dépasser. Quand j'ai dépassé Jack [Miller], je voulais vraiment pousser au maximum mais je faisais des erreurs. Le seul endroit où on peut récupérer, malheureusement c'est au freinage. On est encore très loin derrière."

Quartararo a fait face à la faiblesse habituelle de la Yamaha en ligne droite, ce qui le fait perdre le contact avec les autres pilotes, tandis qu'il ne peut pas profiter de son avantage dans les virages puisqu'il est gêné par ses rivaux. "La vitesse que l'on a en roulant seuls est incroyable mais derrière quelqu'un... Même la Honda a le même style de pilotage que les autres", a expliqué Quartararo lors de sa rencontre avec les journalistes. "Pour nous, c'est totalement différent, on ne peut pas rester proches dans les zones de dépassement."

"C'est le plus gros souci pour nous. Dans les zones de dépassement, on est cinq ou dix mètres trop loin et on ne peut pas tenter. J'ai failli tomber plusieurs fois dans le dernier virage pendant le sprint, parce que j'attaque à la limite et que rien ne fonctionne."

"Je n'ai pas perdu [mon rythme], c'est juste que je ne peux pas doubler", a-t-il résumé. "C'est la même histoire depuis longtemps. Pendant les essais, quand on roule seuls, on sait exactement ce que l'on peut faire. On peut rouler sur nos trajectoires, on est vraiment rapides. Dès qu'on a quelqu'un devant... Au début, j'étais avec Pecco [Bagnaia], Álex [Márquez] et Johann [Zarco] mais le pilotage est très différent, je ne peux rien faire. Au final, ce n'est pas que je suis perdu, c'est que je ne peux pas tenter un dépassement, j'arrive de beaucoup trop loin."

Fabio Quartararo

Les qualifications décevantes du pilote Yamaha ont contribué à cette configuration de course mais il était impossible de faire mieux que sa dixième position : "Mon chrono est conforme à mes attentes. J'étais derrière Martín, j'ai fait de mon mieux. Je ne me suis jamais senti à la limite dans ce tour. C'est l'écart, quatre dixièmes, on est dixièmes. On sait très bien où sont les trois dixièmes mais je ne pouvais pas faire mieux dans le time attack."

Lire aussi : MotoGP La grille de départ du GP de Thaïlande MotoGP 2023

Un risque à prendre en course

Le bon rythme de Fabio Quartararo pourrait lui donner espoir pour la course mais il ignore s'il pourra se mesurer à la concurrence : "Hier, j'étais plus confiant mais je ne m'attendais jamais à ce que les autres progressent autant aujourd'hui. Normalement, la course sprint est toujours plus difficile pour nous donc je m'attends à ce que ce soit un peu mieux demain."

Quartararo estime qu'il n'a "pas beaucoup à perdre" en vue de la course et qu'il a une "carte à jouer" en faisant le pari du pneu medium à l'arrière, alors que d'autres pourraient se montrer plus prudent en optant pour le dur. Les pilotes avaient presque tous le medium pour le sprint et Quartararo se sent capable de faire deux fois plus de tours avec ce pneu.

"Il s'est dégradé mais quand j'avais un écart avec la personne de devant, j'arrivais à rouler très vite même si le pneu était dégradé. Ça va vraiment dépendre de la course que l'on fera. Je pense que parier sur le medium demain, c'est jouable. L'équipe veut quand même essayer le dur au warm-up demain mais je pense que ce sera jouable de mettre le medium pour la course."