Márquez pourra bien découvrir la Ducati dès le test de Valence

C'est dans très précisément un mois que Marc Márquez va débuter sa vie de pilote Ducati sous les couleurs de l'équipe Gresini, après une carrière intégralement disputée chez Honda. Le transfert du champion espagnol a été annoncé avant le GP de Thaïlande et Motorsport.com avait révélé que Honda ne l'empêcherait pas de tester sa nouvelle machine dès le test de Valence, deux jours après la fin de la saison, ce qu'Alberto Puig a confirmé ce samedi.

"Normalement, oui", a confirmé le team manager de l'équipe Honda au site officiel du championnat, ne souhaitant pas mettre des bâtons dans les roues de Márquez : "C'est très important pour tous les pilotes quand ils changent d'équipe, on le comprend. Ça arrive et le processus doit continuer à avancer normalement. Il n'y aura pas d'objection de la part de Honda."

La priorité actuelle du constructeur est surtout de trouver le successeur de Marc Márquez. La marque a visiblement approché plusieurs pilotes actuellement en MotoGP, Miguel Oliveira en tête, mais s'est heurtée aux solides contrats de chacun d'entre eux et a fini par renoncer à ces options. Puig ne cache pas qu'il est difficile de trouver un homme capable d'assurer le prestigieux rôle de pilote Honda à ce stade de la saison.

"Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a clairement pas beaucoup de possibilités. En fait, tous les pilotes sous sous contrat donc les options ne sont pas nombreuses. On en a certaines, on ne dit pas qu'on en a aucune mais ce n'est probablement pas une situation idéale, quelle que soit l'équipe, de ne pas avoir la possibilité de faire son choix parmi de nombreux pilotes. C'est comme ça, on doit aller de l'avant et trouver une façon de survivre."

Fabio Di Giannantonio, libre puisque Márquez va lui prendre sa place chez Gresini, est apparu comme le principal candidat ces derniers jours, mais il n'est pas le seul sur la liste de Puig : "On ne discute pas qu'avec lui, on discute avec d'autres pilotes. Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de possibilités mais on mène deux ou trois discussions en parallèle et on verra."

Interrogé sur l'identité de ces pilotes, et notamment s'ils sont actuellement en MotoGP ou roulent dans d'autres catégories, Puig a préféré botter en touche. "Disons que ce sont des pilotes", a-t-il simplement répondu.