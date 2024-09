Une panne d'essence prive Quartararo de son meilleur résultat de l'année

Fabio Quartararo était sur le point de prendre la cinquième place au GP d'Émilie-Romagne, ce qui aurait été fait de lui le "meilleur des autres" derrière quatre pilotes Ducati et lui aurait offert son meilleur résultat de la saison en course principale,.. mais il a finalement perdu deux positions dans les derniers virages, pour franchir la ligne d'arrivée au ralenti.

Si la septième place permet quand même au Français d'égaler son meilleur résultat de la saison, déjà obtenu à Portimão et à Misano il y a deux semaines, elle reste très frustrante puisqu'il n'a fait aucune erreur, mais a payé une surconsommation de sa Yamaha.

"J'ai eu une panne d'essence dans l'avant-dernier virage", a confirmé Quartararo sur Canal+. "Déjà qu'on se traîne un petit peu en moteur, en plus on ne tient pas les courses pour essayer d'exploiter le maximum de ce qu'on a. Terminer cinquième ou septième, ça ne nous change pas vraiment [la vie]. C'est le rythme que l'on avait [qui compte] mais il nous manque encore beaucoup de choses."

Parti neuvième, Quartararo s'était débarrassé de Maverick Viñales et Franco Morbidelli dans les deux premiers tours, avant de profiter des chutes de Pedro Acosta puis de Pecco Bagnaia devant lui. Mais en tant que telle, la cinquième place qui s'est envolée importe peu aux yeux du Champion du monde, surtout agacé d'avoir manqué une opportunité dans l'une des meilleures courses de Yamaha cette année.

"Je pense que ce qui est frustrant, ce n'est même pas d'avoir perdu cette cinquième position, c'est de voir le peu de puissance dans notre moteur et qu'on consomme énormément, parce qu'on n'a pas terminé la course. C'est la seule chose un peu frustrante. Le plus important, c'est que le rythme était bon. On a été très vite, et je pense, j'espère, que l'on pourra faire de très belles courses comme ça en fin d'année."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Signe que Quartararo attache plus d'importance au rythme de la Yamaha qu'à ce problème ponctuel, on l'a vu dans une longue discussion avec Max Bartolini, directeur technique de la marque, après l'arrivée. "Il m'a dit qu'il me passait cinq euros pour mettre de l'essence !" s'est amusé Quartararo, qui souhaite confirmer le regain de forme de sa M1 dès le week-end prochain.

"Le rythme était bon, très bon. On a fait presque tous les tours en 1'31 donc je suis assez assez satisfait. Je pense qu'on a eu un très bon rythme. L'espoir, c'est aussi de faire un très bon résultat en Indonésie pour voir si le niveau est bon partout ou juste ici."

"Même si les améliorations ne sont pas énormes, dès qu'on voit un petit [point] positif, la motivation est là", a souligné Quartararo. "Je sais que j'arrive à pousser un peu plus à la limite donc ça fait plaisir. J'espère retrouver les mêmes sensations en Indonésie. Je pense qu'on peut être satisfaits de ce que l'on a fait dans les dernières courses."