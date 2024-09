Ducati déjà titré chez les constructeurs, à six week-ends du but

Ce n'était presque qu'une formalité mais c'est désormais officiel : Ducati est le Champion du monde des constructeurs 2024 en MotoGP. Il fallait 222 points d'avance à la marque italienne pour remporter ce championnat dès ce deuxième week-end de Misano et après le succès d'Enea Bastianini, le 100e d'une Desmosedici en catégorie reine, elle compte une avance de 261 points sur Aprilia au championnat.

Depuis le début de l'année, la domination de Ducati est quasi totale, ne laissant que des miettes à des adversaires pour qui un podium est devenu un événement. Malgré le système de concessions mis en place cette année afin de rééquilibrer les forces, le constructeur est titré après le 14e des 20 week-ends de compétition au programme, soit un plus tôt que l'an passé !

Le championnat des constructeurs a la particularité de ne prendre en compte que les points inscrits par le pilote le mieux placé de chaque marque. En 28 occasions depuis le début de l'année, Ducati a inscrit le maximum de points possible à 24 reprises, ne laissant filer la victoire que dans les sprints de Portimão, Austin et Barcelone, et au GP des Amériques le dimanche.

Ducati a quand même réussi à prendre les points de la deuxième place dans ces trois sprints, et ceux de la troisième le dimanche à Austin. Ses motos ont en plus l'habitude de monopoliser les premières places, ce qui réduit les unités engrangées par les adversaires.

"Atteindre 100 victoires en MotoGP et décrocher le titre des constructeurs nous rend fiers et écrit le nom de Ducati d'une manière un peu plus indélébile dans l'Histoire au sommet de la compétition moto", se félicite Claudio Domenicali, directeur général de la marque Ducati. "Ces moments sont l'opportunité de revenir en arrière et de considérer chaque effort, le gros travail et les années d'implication et d'innovation continues. Ce sont les valeurs qui ont défini notre participation au Championnat du monde de MotoGP depuis 2003, et la persévérance et l'implication avec laquelle nous les avons mises en œuvre nous ont permis de devenir la référence du championnat aujourd'hui."

"C'est la victoire de tous les hommes et toutes les femmes de Ducati Corse, qui sont nombreux à être impliqués dans les coulisses, et qui avec un travail sans relâche, de la passion et de l'implication nous ont permis de progresser pour devenir ce que nous sommes", déclare de son côté Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati en compétition. "Un merci du fondu cœur à eux et un merci spécial à nos supporters, les Ducatisti, qui nous poussent à atteindre des objectifs encore plus élevés chaque jour."

Le clan Ducati a célébré sa 100e victoire et son sixième titre des constructeurs à Misano. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce titre des constructeurs est le cinquième consécutif pour Ducati, qui ne l'avait remporté qu'une seule fois de son arrivée en 2003 jusqu'en 2019, lors de la saison 2007 qui avait vu Casey Stoner s'offrir son premier titre mondial. Ducati file également vers un troisième sacre consécutif chez les pilotes, à départager entre Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Marc Márquez et Enea Bastianini, et un quatrième de rang chez les équipes, après les deux décrochés par la structure officielle et celui de Pramac l'an passé. Le team d'usine a actuellement l'avantage sur Pramac et Gresini dans ce classement.

Ducati a peu à peu pris le pouvoir ces dernières saisons, pendant que les marques japonaises sombraient dans la hiérarchie et que KTM et Aprilia peinaient à suivre le rythme. "Nous avons célébré les 50 victoires en 2020, et les 50 suivantes sont arrivées lors des quatre dernières années, avec des succès croissants", souligne Domenicali. "Avant nous, seuls deux constructeurs y étaient parvenus et nous sommes les premiers européens à le faire", ajoute Dall'Igna, en référence à ces succès acquis n si peu de temps. En plus de choix techniques pertinents, les huit Ducati représentent depuis 2022 un quart de la grille, ce qui offre un avantage énorme dans l'exploitation des données.

Le divorce à venir avec Pramac signifie qu'à partir de la saison prochaine, Ducati n'aura "que" six motos engagées, soit deux de plus que chez la concurrence mais avec un bénéfice plus faible, surtout que tous les autres disposeront uniquement de machines de dernière génération, quand le constructeur de Borgo Panigale se contentera de trois exemplaires. De quoi mettre à mal sa mainmise sur la catégorie ? C'est ce qu'espèrent ses rivaux...

Les champions du monde des constructeurs en MotoGP