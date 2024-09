Course - Bastianini déjoue les plans de Martín et Bagnaia à Misano !

Enea Bastianini a remporté sa deuxième victoire de la saison en arrachant la première place à Jorge Martín dans le dernier tour du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Tous deux ont profité d'un passage à vide de Pecco Bagnaia, qui rêvait de marquer de son sceau le 100e succès de Ducati en MotoGP mais a manqué sa course et l'a même finie dans les graviers.

Alors que l'Émilie-Romagne panse toujours ses plaies après le passage de la tempête Boris, le circuit de Misano n'en laissait plus rien paraître au moment où les 21 pilotes MotoGP se sont installé sur la grille pour le départ de la seconde course sur place en l'espace de deux semaines. Avec 21°C dans l'air et 29°C au sol à 13h, heure du départ inusuelle afin de ne pas entrer en conflit avec le GP de Singapour de F1, tout le monde avait opté pour une monte medium, comme prévu, à la seule exception de Marco Bezzecchi qui a pris un pneu arrière soft.

Jorge Martín a encore une fois été l'auteur du meilleur envol, mais cette fois Pecco Bagnaia a réussi à récupérer la première place en grillant la politesse à son adversaire dans une superbe manœuvre au changement de direction.

Bastianini s'est à nouveau installé derrière eux, tandis que Brad Binder, quatrième dans les premiers instants, est vite sorti de la bagarre, parti à la faute dans le deuxième tour. Marc Márquez, comme il l'avait annoncé, s'est d'emblée installé derrière Pedro Acosta, visant plutôt la quatrième place, sans toutefois réussir à tenir le rythme de la KTM dans ces premières minutes de course.

À l'avant, Bastianini a réussi à tenir le rythme des deux favoris pour se détacher avec eux, dans un petit groupe tout de suite combatif, comme l'a illustré l'attaque manquée de Martín sur Bagnaia au troisième tour. Dans la boucle suivante, la tentative du pilote Pramac a en revanche réussi, Bagnaia risquant la correctionnelle en tentant de répliquer par l'intérieur de Quercia.

Contre toute attente, il est vite apparu que Bagnaia était bien plus en difficulté que ce que l'on pouvait pressentir, car dans la foulée, il a semblé impuissant face à l'attaque de Bastianini, qui a réussi à lui chiper la deuxième place, et ce avec Acosta prêt à bondir à son tour. Après trois boucles préoccupantes, la Ducati #1 a retrouvé de son allant, sauf que Martín n'avait pas attendu pour prendre quelques précieux dixièmes de marge.

Celui qui a réussi à faire fondre cette avance, c'est Bastianini, qui a pris de plus en plus d'envergure au fil des tours. Attendu au tournant pour cette course, dont le format correspond mieux à ses capacités que le sprint, l'Italien n'a pas déçu, alors que Bagnaia voyait un gouffre se créer devant lui sans parvenir à reproduire sa performance de samedi.

Acosta était quant à lui toujours quatrième, à huit dixièmes désormais de Bagnaia, lorsqu'il est tombé dans le neuvième tour. Au même moment, Martín a reçu un avertissement pour dépassement des limites de piste, se retrouvant donc dans la situation qui l'a poussé à la faute hier.

L'erreur très coûteuse de Bagnaia

La chute d'Acosta a contribué à isoler Bagnaia à la troisième place, mais très vite, le champion en titre s'est trouvé sous la menace de Márquez, mais aussi de Bezzecchi, auteur d'une très bonne première moitié de course avec son pneu tendre. Lorsque Bagnaia a réagi, à mi-course, le rythme s'est intensifié, non seulement le sien mais aussi celui de Martín et Bastianini sur qui il comptait toutefois plus de deux secondes et demie de retard.

Soudain totalement relancé, Bagnaia a enchaîné deux tours sous la barre des 1'31 alors que l'on approchait des deux-tiers de la distance ! Un rythme trop élevé ? Toujours est-il que le 100e Grand Prix MotoGP du champion italien allait connaître la pire issue possible, avec sa chute au 21e tour, lorsque sa roue avant l'a trahi, encore une fois à la Quercia.

Bastianini passe au chausse-pied

Devant, le rythme restait très élevé, avec un Bastianini qui n'avait aucunement renoncé à priver Martín de cette victoire. Il ne s'agissait pas seulement d'empocher de gros points pour capitaliser sur la sortie de scène de Bagnaia : on était désormais entrés dans un mano à mano entre deux compétiteurs prêts à livrer leurs dernières forces dans la quête de la victoire, la 100e de Ducati en MotoGP.

Bastianini n'a rien lâché, se montrant supérieur en sortie de virage pour mettre toujours plus de pression à son adversaire jusqu'au bout. Puis, dans le dernier tour, c'est au prix d'une attaque très discutable dans le serré virage 4 que le natif de Rimini est allé chercher la victoire. Poussé hors de la piste dans un contact latéral avec la Ducati #23, Martín n'a absolument pas apprécié la manœuvre, mais c'est bien la deuxième place qui lui a été attribuée.

VIDÉO - Le dépassement polémique de Bastianini sur Martín à Misano

Márquez sur le podium

Certes distancé, c'est Marc Márquez qui complète le podium alors qu'il a longtemps occupé la quatrième place qu'il visait avant de monter d'un cran après la chute de Pecco Bagnaia. L'Espagnol avait au préalable réussi à contenir Marco Bezzecchi.

Fabio Quartararo a quant à lui conclu par une belle prestation personnelle un week-end bien mené de bout en bout. Dans le top 5 jusqu'à quelques encablures de l'arrivée, il a finalement perdu deux places dans le dernier tour, voyant passer Franco Morbidelli et Maverick Viñales alors qu'il a manqué de carburant pour maintenir son rythme jusqu'au bout.

Dans le ventre mou du peloton cette semaine, Aleix Espargaró a ramené son Aprilia à l'arrivée à la huitième place, tandis qu'Álex Márquez et Miguel Oliveira ont complété le top 10. Pour Johann Zarco, le week-end se termine avec le point de la 15e place, derrière Fabio Di Giannantonio dont il est à signaler qu'il a reçu une pénalité long-lap pour avoir trop souvent dépassé les limites de la piste.

Ducati décroche donc un quintuplé sur ses terres et valide par la même occasion le titre constructeurs, première des trois couronnes à être remportées cette saison. Au championnat des pilotes, Martín reprend un peu d'air, mais avec encore six Grands Prix à disputer la lutte reste ouverte. Prochain round dès le week-end prochain, en Indonésie !

GP d'Émilie-Romagne MotoGP - Course