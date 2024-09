Álex Rins contraint au forfait au GP d'Émilie-Romagne

Fabio Quartararo sera le seul représentant de Yamaha pour la suite du week-end à Misano. Touché par une grippe, Álex Rins a renoncé à remonter sur sa moto, avec l'espoir de récupérer rapidement puisque les pilotes seront à nouveau en piste lors des deux prochains week-ends, à Mandalika puis à Motegi.

L'Espagnol avait déjà renoncé à disputer les Essais vendredi après-midi et il était de retour sur la Yamaha ce samedi matin, pour les EL2. Il a pu boucler 13 tours, en restant néanmoins diminué et à 0"574 du premier pilote qui le devançait. Ángel Charte, le directeur médical du MotoGP, lui a déconseillé de prendre part à la suite du week-end.

"Je me sentais beaucoup mieux ce matin et je voulais essayer de monter sur la moto et de reprendre la piste", explique Rins. "Malheureusement, j'ai immédiatement réalisé que je n'allais toujours pas bien, parce que j'avais du mal à respirer. Je voulais disputer [les qualifications], mais juste après [les EL2], j'ai eu une visite du Dr Charte qui m'a conseillé de ne pas remonter sur la moto et de prendre un traitement pour être prêt et à 100% physiquement pour l'Indonésie. Je suis évidemment très déçu de ne pas pouvoir rouler à Misano, mais je vais faire tout mon possible pour récupérer aussi vite que possible."

Yamaha se prépare à faire sans Rins jusqu'à la fin du week-end. "Malheureusement, Álex souffre d'une grippe assez sérieuse", a commenté Massimo Meregalli, le patron de l'équipe Yamaha. "Hier, nous avons décidé de reporter son travail en Essais aux EL2 d'aujourd'hui. Il a encore essayé de rouler dans la matinée mais en suivant es conseils du Dr Charte, nous avons décidé de retirer Álex du GP d'Émilie-Romagne afin qu'il soit en forme pour la prochaine course à Mandalika."

Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est une déception et nous sommes désolés pour Álex. Il s'était bien préparé pour ce GP au cours du test de Misano mais il est arrivé diminué aussi, et il n'y avait rien à faire. Restons positifs, nous repartirons de zéro la semaine prochaine."

Les deux courses de Misano auront vu différents forfaits inhabituels puisqu'aucun pilote n'est blessé mais plusieurs sont tombés malades. Il y a deux semaines, Joan Mir était sur la touche en raison d'une gastroentérite et son coéquipier chez Honda, Luca Marini, avait déclaré forfait pour la course principale en raison d'une poussée de fièvre.